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В Бресте пьяный на Ford сбил пешехода и скрылся. Задержать нарушителя помог очевидец
Источник материала: Tut.by
В Бресте нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии,
В дежурную часть ГАИ позвонил мужчина и рассказал, что на улице Сябровской Ford Focus сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу, и пытается скрыться с места происшествия.
Инспекторы выехали на перехват нарушителя, а очевидец в это время начал преследовать Ford. На перекрестке улицы Махновича и Варшавского шоссе сотрудники ГАИ задержали нарушителя. По внешним признакам 40-летний брестчанин был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха.
В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
50-летний пешеход, которого сбила легковушка, получил травмы и был госпитализирован.
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В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
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