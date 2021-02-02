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В Бресте пьяный на Ford сбил пешехода и скрылся. Задержать нарушителя помог очевидец

02.02.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в областной ГАИ.

В дежурную часть ГАИ позвонил мужчина и рассказал, что на улице Сябровской Ford Focus сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу, и пытается скрыться с места происшествия.

Инспекторы выехали на перехват нарушителя, а очевидец в это время начал преследовать Ford. На перекрестке улицы Махновича и Варшавского шоссе сотрудники ГАИ задержали нарушителя. По внешним признакам 40-летний брестчанин был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — 2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого им воздуха.

В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.

50-летний пешеход, которого сбила легковушка, получил травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
 
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