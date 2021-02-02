ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси утвердили планы по строительству жилья на пять лет. Что, где и сколько?

02.02.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси утвердило государственную программу по строительству жилья на 2021−2025 годы, которая опубликована на Национальном правовом портале. Рассказываем, сколько и какое жилье планируют строить в ближайшую пятилетку.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Общие задачи

В последние несколько лет в Беларуси ежегодно строится 4 млн квадратных метров жилья. И, согласно программе, эта цифра будет постепенно возрастать. Так, в 2022 году возведут уже 4,2 миллиона метров, в 2023-м — 4,3 миллиона, в 2024-м — 4,4 миллиона, в 2025-м — 4,5 миллиона квадратных метров жилья.


При этом рост будет наблюдаться во всех регионах, кроме Минска. В столице на протяжении всей пятилетки планируют строить по 600 тысяч метров жилья. В лидерах по-прежнему останется Минская область. Так, если в 2021 году в этом регионе возведут 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2025-м — 1,325 миллиона.

Увеличится также и объем строительства жилья для нуждающихся: с 1 миллиона метров в 2021 году до 1,5 миллиона в 2025 году. В Минске эта цифра увеличится с 124 до 165 тысяч квадратных метров. Средняя цена жилья с господдержкой повысится с 1152 рублей за метр в 2021 году до 1433 в 2025 году.

За пять лет планируется также ввести в эксплуатацию около 725 тысяч метров арендного
жилья и около 2 миллионов метров квадратных электродомов.

Индивидуальное жилье

Что касается индивидуального жилья, то его доля на протяжении всей пятилетки должна составлять 40% от общего объема жилья.

При этом доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой (электроснабжением, водоснабжением, улично-дорожной сетью — улицами с проезжей частью с покрытием из песчано-гравийной смеси) должна возрасти с 82% в 2021 году до 90% в 2025-м.

Деньги и риски

При успешной реализации программы правительство планирует, что обеспеченность жильем в стране повысится с 28,1 квадратного метра на человека в 2021 году до 28,5 квадратного метра в 2025-м.

На финансовое обеспечение реализации программы потребуются средства в размере 38 658 461 797,2 рубля. Это средства республиканского бюджета, местных бюджетов, кредитных ресурсов и иных источников. Иные источники составляют 22 862 427 565,2 рубля.

В программе также указаны и риски, которые могут повлиять на достижение прописанных в ней целей. Это как минимум макроэкономические, финансовые, правовые и экологические риски. Прописаны там также и медицинские риски, связанные с возникновением эпидемий заболеваний в стране. Однако в программе перечислены и меры для их минимизации.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем, сколько и какое жилье планируют строить в ближайшую пятилетку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько бензина можно купить за одну зарплату? Эксперты сравнили страны Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by