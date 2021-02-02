В Беларуси утвердили планы по строительству жилья на пять лет. Что, где и сколько?

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси утвердило государственную программу по строительству жилья на 2021−2025 годы, которая опубликована на Национальном правовом портале. Рассказываем, сколько и какое жилье планируют строить в ближайшую пятилетку.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Общие задачи

В последние несколько лет в Беларуси ежегодно строится 4 млн квадратных метров жилья. И, согласно программе, эта цифра будет постепенно возрастать. Так, в 2022 году возведут уже 4,2 миллиона метров, в 2023-м — 4,3 миллиона, в 2024-м — 4,4 миллиона, в 2025-м — 4,5 миллиона квадратных метров жилья.





При этом рост будет наблюдаться во всех регионах, кроме Минска. В столице на протяжении всей пятилетки планируют строить по 600 тысяч метров жилья. В лидерах по-прежнему останется Минская область. Так, если в 2021 году в этом регионе возведут 1,2 миллиона квадратных метров, то в 2025-м — 1,325 миллиона.

Увеличится также и объем строительства жилья для нуждающихся: с 1 миллиона метров в 2021 году до 1,5 миллиона в 2025 году. В Минске эта цифра увеличится с 124 до 165 тысяч квадратных метров. Средняя цена жилья с господдержкой повысится с 1152 рублей за метр в 2021 году до 1433 в 2025 году.

За пять лет планируется также ввести в эксплуатацию около 725 тысяч метров арендного

жилья и около 2 миллионов метров квадратных электродомов.

Индивидуальное жилье

Что касается индивидуального жилья, то его доля на протяжении всей пятилетки должна составлять 40% от общего объема жилья.

При этом доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой (электроснабжением, водоснабжением, улично-дорожной сетью — улицами с проезжей частью с покрытием из песчано-гравийной смеси) должна возрасти с 82% в 2021 году до 90% в 2025-м.

Деньги и риски

При успешной реализации программы правительство планирует, что обеспеченность жильем в стране повысится с 28,1 квадратного метра на человека в 2021 году до 28,5 квадратного метра в 2025-м.

На финансовое обеспечение реализации программы потребуются средства в размере 38 658 461 797,2 рубля. Это средства республиканского бюджета, местных бюджетов, кредитных ресурсов и иных источников. Иные источники составляют 22 862 427 565,2 рубля.

В программе также указаны и риски, которые могут повлиять на достижение прописанных в ней целей. Это как минимум макроэкономические, финансовые, правовые и экологические риски. Прописаны там также и медицинские риски, связанные с возникновением эпидемий заболеваний в стране. Однако в программе перечислены и меры для их минимизации.