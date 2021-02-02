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В обстоятельствах смертельной аварии Гомеле разбирается следствие
Источник материала: БTТам под колеса грузовика попала девушка. ДТП произошло накануне утром. По предварительной информации, пешеход сидела на дороге. Шофер «мерседеса» не успел заметить человека на проезжей части и затормозить. Девушка скончалась на месте происшествия.
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Там под колеса грузовика попала девушка. ДТП произошло накануне утром. По предварительной информации, пешеход сидела на дороге. Шофер «мерседеса» не успел...
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