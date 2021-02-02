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В Червенском районе задержан наркодилер

02.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Привозил из России на личном авто. В Червенском районе задержан наркодилер. Это 34-летний житель Солигорска. В его телефоне оперативники нашли координаты места закладки синтетики. В лесу силовики обнаружили свыше килограмма мефедрона. Со слов мужчины,  изначально он торговал наркотиком лишь в Солигорске, а затем организовал собственный канал поставки в Беларусь. Незаконной деятельностью подозреваемый занимался на протяжении трех месяцев. 
 
 
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Привозил из России на личном авто. В Червенском районе задержан наркодилер. Это 34-летний житель Солигорска. В его телефоне оперативники нашли координаты места...
 
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