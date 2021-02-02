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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Червенском районе задержан наркодилер Привозил из России на личном авто. В Червенском районе задержан наркодилер. Это 34-летний житель Солигорска. В его телефоне оперативники нашли координаты места...

Привозил из России на личном авто. В Червенском районе задержан наркодилер. Это 34-летний житель Солигорска. В его телефоне оперативники нашли координаты места закладки синтетики. В лесу силовики обнаружили свыше килограмма мефедрона. Со слов мужчины, изначально он торговал наркотиком лишь в Солигорске, а затем организовал собственный канал поставки в Беларусь. Незаконной деятельностью подозреваемый занимался на протяжении трех месяцев.