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Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио

Параллели и отличия

«Кремль создал ее собственными руками, своими неуклюжими действиями. Если бы не посадили Навального, не было бы протестов. Лукашенко тоже много ошибок совершил в ходе этой избирательной кампании, это тоже вызвало политический взрыв в Беларуси», - говорит Карбалевич.

«В РФ - большой процент населения пока еще верит телевидению. Согласно социологическому исследованию Лавада-центра, 50% населения не верит в отравление Навального. Российская государственная пропаганда работает намного более эффективно, чем белорусская. Поэтому положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко», - уверен Карбалевич.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог объяснил, почем положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко Просто российская госпропаганда работает намного более эффективно, чем белорусская.

Белорусское общество сильно политизировано, поэтому события в России, связанные с арестом оппозиционера, возбуждают и волнуют белорусов. Об этом рассказал политологна ютуб-канале «И Грянул Грэм».Белорусские граждане внимательно следят за событиями в России, которые оказывают на них довольно противоречивое влияние. С одной стороны, они являются определенным стимулом для людей, которые протестуют, катализатором и поддержкой.По мнению эксперта, протесты в России ослабят возможности Путина поддерживать Лукашенко, а на этой поддержке и зиждется власть последнего.Белорусские госСМИ почти обрадовались тому, что произошло в России. Они подчеркивают, что Лукашенко предупреждал еще в августе, что Беларусь – только первый шаг западного проекта цветной революции, что конечная цель ее – это Россия, что вот свергнут Лукашенко, и возьмутся за Путина. Якобы теперь события подтверждают этот лукашенковский прогноз.С другой стороны, российские протесты вдохновляют Лукашенко. Он считает, что теперь Россия не будет сильно давить на него, требовать какого-то транзита власти, досрочных выборов, вступления в диалог с обществом. Потому что Путин оказался в таком же положении, как и Лукашенко. Как сегодня Путин будет требовать диалог с белорусским народом, если он сам не хочет вести диалог с российским, не считая его в качестве субъекта?Таким образом, Путин и Лукашенко оказались в одном окопе, в одной лодке. Это ослабляет давление России на Лукашенко, и это – бонус для него.Сравнивая протесты, Карбалевич отмечает, что и в России, и в Беларуси существуют авторитарные режимы, отсутствует обратная связь власти с народом. По его мнению, авторитарный правитель теряет чувство адекватности, реальности.Эксперт считает, что в России ситуация с Навальным – «самодельная история».Но, по его мнению, масштаб протеста, масштаб непринятия режима и недоверия к лидеру в Беларуси намного сильнее, чем в России.