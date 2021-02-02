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Политолог объяснил, почем положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко

02.02.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог объяснил, почем положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко
Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио
Масштаб непринятия режима и недоверия к лидеру в Беларуси намного сильнее, чем в России.

Белорусское общество сильно политизировано, поэтому события в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального, возбуждают и волнуют белорусов. Об этом рассказал политолог Валерий Карбалевич на ютуб-канале «И Грянул Грэм».

Белорусские граждане внимательно следят за событиями в России, которые оказывают на них довольно противоречивое влияние. С одной стороны, они являются определенным стимулом для людей, которые протестуют, катализатором и поддержкой.

По мнению эксперта, протесты в России ослабят возможности Путина поддерживать Лукашенко, а на этой поддержке и зиждется власть последнего.

Белорусские госСМИ почти обрадовались тому, что произошло в России. Они подчеркивают, что Лукашенко предупреждал еще в августе, что Беларусь – только первый шаг западного проекта цветной революции, что конечная цель ее – это Россия, что вот свергнут Лукашенко, и возьмутся за Путина. Якобы теперь события подтверждают этот лукашенковский прогноз.

С другой стороны, российские протесты вдохновляют Лукашенко. Он считает, что теперь Россия не будет сильно давить на него, требовать какого-то транзита власти, досрочных выборов, вступления в диалог с обществом. Потому что Путин оказался в таком же положении, как и Лукашенко. Как сегодня Путин будет требовать диалог с белорусским народом, если он сам не хочет вести диалог с российским, не считая его в качестве субъекта?

Таким образом, Путин и Лукашенко оказались в одном окопе, в одной лодке. Это ослабляет давление России на Лукашенко, и это – бонус для него.

Параллели и отличия


Сравнивая протесты, Карбалевич отмечает, что и в России, и в Беларуси существуют авторитарные режимы, отсутствует обратная связь власти с народом. По его мнению, авторитарный правитель теряет чувство адекватности, реальности.

Эксперт считает, что в России ситуация с Навальным – «самодельная история».

«Кремль создал ее собственными руками, своими неуклюжими действиями. Если бы не посадили Навального, не было бы протестов. Лукашенко тоже много ошибок совершил в ходе этой избирательной кампании, это тоже вызвало политический взрыв в Беларуси», - говорит Карбалевич.


Но, по его мнению, масштаб протеста, масштаб непринятия режима и недоверия к лидеру в Беларуси намного сильнее, чем в России.

«В РФ - большой процент населения пока еще верит телевидению. Согласно социологическому исследованию Лавада-центра, 50% населения не верит в отравление Навального. Российская государственная пропаганда работает намного более эффективно, чем белорусская. Поэтому положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко», - уверен Карбалевич.
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