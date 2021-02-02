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Фото: zviazda.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уволена главный редактор литературного журнала «Маладосць» Запасных «аэродромов» у нее нет — она находится в поисках работы.

— У меня контракт до 31 октября 2022 года. Но таково решение Министерства информации, я ухожу. Собираю вещи (печально улыбается).— Нет, я не буду. Мне сказали [работать] до 1 марта. Ко мне как раз вчера пришли студенты на практику, я сконцентрировала на них внимание, поэтому погорячилась — написала заявление, что 26 февраля — мой последний рабочий день. Сегодня я о том пожалела и прошу, чтобы меня сразу отпустили. Какой смысл еще четыре недели работать, делать еще один номер с учетом того, что моя работа признана плохой? Это просто нонсенс. Я хочу уйти сразу.— Или Союз писателей Беларуси. От них была жалоба, что журнал «Маладосць»… (пауза). Они постоянно жаловались. На этот раз их жалобы были приняты, рассмотрены и удовлетворены.По словам главного редактора журнала «Маладосць», запасных «аэродромов» у нее нет — она находится в поисках работы.являлась главным редактором журнала с 2012-го. В этом году издание вошло в состав издательского дома «Звязда». В него входят газеты «Звязда», «Літаратура і мастацтва», журналы «Полымя», «Маладосць».