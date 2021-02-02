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Уволена главный редактор литературного журнала «Маладосць»

02.02.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уволена главный редактор литературного журнала «Маладосць»
Фото: zviazda.by
Светлана Вотинова уволена с должности главного редактора литературного журнала «Маладосць». Об этом она рассказала Tut.by.

— У меня контракт до 31 октября 2022 года. Но таково решение Министерства информации, я ухожу. Собираю вещи (печально улыбается).

— Вы будете дорабатывать месяц?

— Нет, я не буду. Мне сказали [работать] до 1 марта. Ко мне как раз вчера пришли студенты на практику, я сконцентрировала на них внимание, поэтому погорячилась — написала заявление, что 26 февраля — мой последний рабочий день. Сегодня я о том пожалела и прошу, чтобы меня сразу отпустили. Какой смысл еще четыре недели работать, делать еще один номер с учетом того, что моя работа признана плохой? Это просто нонсенс. Я хочу уйти сразу.

— Кто признал вашу работу плохой? Министерство информации?

— Или Союз писателей Беларуси. От них была жалоба, что журнал «Маладосць»… (пауза). Они постоянно жаловались. На этот раз их жалобы были приняты, рассмотрены и удовлетворены.

По словам главного редактора журнала «Маладосць», запасных «аэродромов» у нее нет — она находится в поисках работы.

Светлана Вотинова являлась главным редактором журнала с 2012-го. В этом году издание вошло в состав издательского дома «Звязда». В него входят газеты «Звязда», «Літаратура і мастацтва», журналы «Полымя», «Маладосць».
 
 
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Запасных «аэродромов» у нее нет — она находится в поисках работы.
 
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