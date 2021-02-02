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Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет, если насыпать сахар в бензобак В старых фильмах сахар в бензобак насыпали злодеи, чтобы устроить пакость владельцу автомобиля.

В старых фильмах сахар в бензобак насыпали всякие злодеи, чтобы устроить пакость владельцу автомобиля. Понятно, что сладкий бензин вряд ли полезен для двигателя, но последствия обычно оставались загадкой. Ну что ж, тем приятнее посмотреть, как кто-то поставил такой опыт и проверил, что же происходит на самом деле. Правда, к сожалению, в испытаниях принял участие не автомобиль, а лишь газонокосилка.Конечно, будь на месте четырёхтактного бензинового двигателя газонокосилки современный двигатель внутреннего сгорания под капотом автомобиля, опыт получился бы куда более захватывающим, но в целом последствия работы на бензиново-сахарной смеси будут примерно аналогичны. Мотор напоили сладким бензином и частично разобрали, чтобы посмотреть на результат. Двигатель вовсе не разрушился, зато внутри появился сахарный нагар.Наверное, на вкус он даже напоминает леденцы из жжёного сахара. Вот только мотору от столь неожиданного угощения в долговременной перспективе всё-таки придётся несладко.