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Что будет, если насыпать сахар в бензобак

02.02.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что будет, если насыпать сахар в бензобак
Иллюстративное фото
Все слышали, что сахар в топливном баке — это очень плохо, но мало кто знает, почему. Что конкретно происходит, когда в двигатель попадает сахар? Теперь у нас есть редкая возможность узнать это.

В старых фильмах сахар в бензобак насыпали всякие злодеи, чтобы устроить пакость владельцу автомобиля. Понятно, что сладкий бензин вряд ли полезен для двигателя, но последствия обычно оставались загадкой. Ну что ж, тем приятнее посмотреть, как кто-то поставил такой опыт и проверил, что же происходит на самом деле. Правда, к сожалению, в испытаниях принял участие не автомобиль, а лишь газонокосилка.

Конечно, будь на месте четырёхтактного бензинового двигателя газонокосилки современный двигатель внутреннего сгорания под капотом автомобиля, опыт получился бы куда более захватывающим, но в целом последствия работы на бензиново-сахарной смеси будут примерно аналогичны. Мотор напоили сладким бензином и частично разобрали, чтобы посмотреть на результат. Двигатель вовсе не разрушился, зато внутри появился сахарный нагар.

Наверное, на вкус он даже напоминает леденцы из жжёного сахара. Вот только мотору от столь неожиданного угощения в долговременной перспективе всё-таки придётся несладко.
 
 
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В старых фильмах сахар в бензобак насыпали злодеи, чтобы устроить пакость владельцу автомобиля.
 
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