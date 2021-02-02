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Телеведущая Андреева пошла по стопам Волочковой и показала пикантное фото из бани
Источник материала: UDF
Телеведущая «без возраста» Екатерина Андреева
Звезда ТВ рассказала фолловерам, как отдыхает после рабочей недели. Она пояснила, что много лет для восстановления после эфира ходит в баню.
В этот раз Андреева пошла по стопам скандальной балерины Анастасии Волочковой и на радость подписчикам выложила в Сеть фото с традиционного места отдыха.
На опубликованном 26 января снимке Екатерина Андреева запечатлена лежа на лапнике. Волосы звезды мокрые, а тело обнажено.
Сама звезда сравнила свой отдых с «набегом» Конька-Горбунка, который «хлестанул хвостом … по чему надо, и понеслась душа в Рай». Только в воде, заявляет она, Андреева может избавиться от эфирного стресса, который получает на работе.
Там же, в бане она использует для релакса все возможные “добавки” – эвкалиптовый и пихтовый веники, цитрусовые, чан, в который добавлена ароматная вода, а также варенье из еловых шишек
Телеведущая подчеркнула, что водные процедуры для нее — верный способ избавиться от стресса.
«Все пошло на пользу», — считает она, добавив, что после процедуры ее голова прочищается от той мерзости, которая обязательно прицепится, как себя не уберегай.
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Телеведущая «без возраста» последовала примеру скандальной балерины.
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