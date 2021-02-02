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Телеведущая «без возраста» Екатерина Андреева







«Все пошло на пользу», — считает она, добавив, что после процедуры ее голова прочищается от той мерзости, которая обязательно прицепится, как себя не уберегай.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеведущая Андреева пошла по стопам Волочковой и показала пикантное фото из бани Телеведущая «без возраста» последовала примеру скандальной балерины.

Звезда ТВ рассказала фолловерам, как отдыхает после рабочей недели. Она пояснила, что много лет для восстановления после эфира ходит в баню.В этот раз Андреева пошла по стопам скандальной балериныи на радость подписчикам выложила в Сеть фото с традиционного места отдыха.На опубликованном 26 января снимкезапечатлена лежа на лапнике. Волосы звезды мокрые, а тело обнажено.Сама звезда сравнила свой отдых с «набегом» Конька-Горбунка, который «хлестанул хвостом … по чему надо, и понеслась душа в Рай». Только в воде, заявляет она, Андреева может избавиться от эфирного стресса, который получает на работе.Там же, в бане она использует для релакса все возможные “добавки” – эвкалиптовый и пихтовый веники, цитрусовые, чан, в который добавлена ароматная вода, а также варенье из еловых шишекТелеведущая подчеркнула, что водные процедуры для нее — верный способ избавиться от стресса.