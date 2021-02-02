Источник материала: UDF



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исследование

Мобильные телефоны стали нашим «первым» экраном

Время проведенное в онлайне, выросло

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследование: Люди смотрят в экран смартфона больше времени, чем в экран телевизора В январе 2021 года интернетом пользуются 4,66 миллиарда человек во всем мире.

В нем приводятся основные статистические данные и тенденции глобального «состояния digital технологий» в январе 2021 года.Сегодня мобильным телефоном пользуются 5,22 миллиарда человек, что составляет 66,6 процента от общей численности населения мира. С января 2020 года количество уникальных мобильных пользователей выросло на 1,8 процента (93 миллиона), а общее количество мобильных подключений увеличилось на 72 миллиона (0,9 процента) и достигло 8,02 миллиарда к началу 2021 года.В январе 2021 года интернетом пользуются 4,66 миллиарда человек во всем мире, что на 316 миллионов (7,3 процента) больше, чем в прошлом году. Глобальное проникновение интернета сейчас составляет 59,5 процента. Однако COVID-19 значительно повлиял на отчетность о количестве пользователей интернета, поэтому фактические цифры могут быть выше.Сейчас в мире насчитывается 4,20 миллиарда пользователей социальных сетей. Эта цифра выросла на 490 миллионов за последние 12 месяцев, что означает рост более чем на 13 процентов в годовом исчислении. Количество пользователей социальных сетей в настоящее время эквивалентно более чем 53 процентам всего населения мира.Число пользователей социальных сетей за последний год подскочило более чем на 13 процентов, при этом к началу 2021 года их общее количество достигло почти полумиллиарда новых пользователей.В среднем более 1,3 миллиона новых пользователей присоединялись к социальным сетям каждый день в течение 2020 года, что составляет примерно 15½ новых пользователей каждую секунду.Типичный пользователь социальных сетей теперь проводит в социальных сетях 2 часа 25 минут каждый день, что соответствует примерно одному дню бодрствования в неделю.В совокупности пользователи социальных сетей в мире будут проводить в социальных сетях в общей сложности 3,7 триллиона часов в 2021 году, что эквивалентно более 420 миллионам лет совокупного человеческого существования.Данные App Annie показывают, что пользователи Android по всему миру теперь проводят более 4 часов в день за своими девайсами.В общей сложности это означает, что пользователи Android потратили более 3,5 триллиона часов на свои девайсы за последние 12 месяцев.Отчет App Annie также показывает, что на мобильные устройства уходит больше времени, чем на прямые трансляции.Данные GWI говорят о том же. Согласно последним исследованиям компании, типичный глобальный пользователь интернета теперь тратит 3 часа 39 минут каждый день на использование интернета на мобильном девайсе, по сравнению с 3 часами 24 минутами в день на просмотр телевизора.Это значит, что средний пользователь интернета теперь тратит примерно на 7 процентов больше времени, пользуясь подключенными услугами на своем телефоне, чем смотрит телевизор.Однако, на мобильные устройства по-прежнему приходится около половины нашего ежедневного времени в интернете.В целом, средний пользователь интернета сейчас проводит почти 7 часов в день, используя интернет на всех устройствах, что соответствует более 48 часам в неделю в сети — это 2 полных дня из каждых семи.Если предположить, что средний человек спит от 7 до 8 часов в день, это означает, что сейчас мы проводим примерно 42 процента нашей бодрствующей жизни в сети и мы проводим в интернете почти столько же времени, сколько спим.Цифры также показывают, что люди проводят в интернете больше времени каждый день, чем в предыдущие годы.Последние данные GWI показывают, что в третьем квартале 2020 года типичный пользователь интернета ежедневно проводил в сети на 16 минут больше, чем в третьем квартале 2019 года, что на 4% больше, чем в предыдущем году.