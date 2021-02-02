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Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи на турнире в Мельбурне

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи на турнире в Мельбурне

Белорусские теннисистки завершили выступление на турнире в Мельбурне.

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи во втором круге соревнований со счётом 1:6, 6:2, 1:6. В 1/16-й финала завершила выступление и Александра Саснович. Она уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии – 7:5, 4:6, 4:6. 

Напомним, на мужском турнире удачно стартовал Егор Герасимов, который обыграл в первом раунде соревнований южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса. В 1/6-й финала белорус встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

 

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Белорусские теннисистки завершили выступление на турнире в Мельбурне. Седьмая ракетка мира Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи во втором круге...
 
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