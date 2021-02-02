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Мэрилин Мэнсон отрицает свою вину в издевательствах над женщинами

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мэрилин Мэнсон отрицает свою вину в издевательствах над женщинами

Певец Мэрилин Мэнсон настаивает на своей невиновности в издевательствах над актрисой Эван Рэйчел Вуд, а также над другими партнёршами, рассказывает ТАСС.

Американский рок-певец разместил в своём Instagram пост, в котором отрицает обвинения актрисы и модели Эван Рэйчел Вуд в абьюзе.

«Мои творчество и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что кто-то – неважно, как и для чего – решил сейчас извратить прошлое», – написал Мэрилин Мэнсон.

Исполнительница главной роли в сериале «Мир Дикого Запада», которая состояла в отношениях с певцом более четырёх лет, обвинила Мэнсона в неоднократном физическом и моральном насилии с его стороны. После обнародования заявления Эван Рэйчел Вуд, еще несколько женщин сообщили о фактах издевательств со стороны певца.

На волне вспыхнувшего скандала, звукозаписывающий лейбл Loma Vista Recordings расторг контракт с Мэнсоном.

Фото: Scott Wintrow / Getty Images file

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Певец Мэрилин Мэнсон настаивает на своей невиновности в издевательствах над актрисой Эван Рэйчел Вуд, а также над другими партнёршами, рассказывает ТАСС....
 
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