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Природные пожары в Австралии: сгорели около 30 домов

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Природные пожары в Австралии: сгорели около 30 домов

Свыше 6000 гектаров леса и около 30 жилых домов уничтожено крупным пожаром на западном побережье Австралии.

Огонь подбирается к городам. Сотни жителей покинули свои дома. На дорогах пробки. Людей предупредили – уезжать уже слишком поздно и опасно. Многие из них перебираются в специальные центры для эвакуированных. Периметр пожара – приблизительно 60 км. Тушить его спасателям помогают волонтеры и лесники. Есть пострадавшие – одному из пожарных понадобилась помощь после отравления дымом. Погода меняется, и это осложняет работу экипажей. О причинах возгорания не сообщается. 

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Свыше 6000 гектаров леса и около 30 жилых домов уничтожено крупным пожаром на западном побережье Австралии. Огонь подбирается к городам. Сотни жителей покинули свои...
 
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