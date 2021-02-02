Природные пожары в Австралии: сгорели около 30 домов

Источник материала: ОНТ

Свыше 6000 гектаров леса и около 30 жилых домов уничтожено крупным пожаром на западном побережье Австралии.

Огонь подбирается к городам. Сотни жителей покинули свои дома. На дорогах пробки. Людей предупредили – уезжать уже слишком поздно и опасно. Многие из них перебираются в специальные центры для эвакуированных. Периметр пожара – приблизительно 60 км. Тушить его спасателям помогают волонтеры и лесники. Есть пострадавшие – одному из пожарных понадобилась помощь после отравления дымом. Погода меняется, и это осложняет работу экипажей. О причинах возгорания не сообщается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram