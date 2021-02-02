Студенческие протесты в Стамбуле: участники против нового ректора Босфорского университета

Источник материала: ОНТ

В Стамбуле не утихают студенческие протесты в связи с назначением нового ректора Босфорского университета.

В очередной раз студенты попытались парализовать работу вуза - выстроились по периметру рабочих помещений. Учащиеся требовали не только ухода ректора, но и освобождения студентов, которых задержали после того, как на здании они вывесили радужный флаг меньшинств. Руководство страны обвинило их в вандализме. Разгонять протесты прибыла полиция. В этот раз задержали более 150 человек.

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