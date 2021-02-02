Чемпионат Беларуси по хоккею: «Динамо-Молодечно» встретится со жлобинским «Металлургом»

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе экстралиги А – четыре матча.

В 18:45 стартует поединок между «Динамо-Молодечно» и жлобинским «Металлургом». А в 19:00 начнутся ещё три встречи. Солигорский «Шахтёр» дома сыграет с набравшим ход оршанским «Локомотивом». Хоккеисты «Гомеля» сразятся с гродненским «Неманом», а «Могилёву» на своём льду предстоит проверить силы в игре с лидером турнирной таблицы – минской «Юностью». Действующие чемпионы оторвались от солигорского «Шахтёра»: у минчан 91 очко, у солигорского клуба на 3 меньше. Далее располагается «Гомель». У команды – 87 баллов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram