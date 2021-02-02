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Чемпионат Беларуси по хоккею: «Динамо-Молодечно» встретится со жлобинским «Металлургом»
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе экстралиги А – четыре матча.
В 18:45 стартует поединок между «Динамо-Молодечно» и жлобинским «Металлургом». А в 19:00 начнутся ещё три встречи. Солигорский «Шахтёр» дома сыграет с набравшим ход оршанским «Локомотивом». Хоккеисты «Гомеля» сразятся с гродненским «Неманом», а «Могилёву» на своём льду предстоит проверить силы в игре с лидером турнирной таблицы – минской «Юностью». Действующие чемпионы оторвались от солигорского «Шахтёра»: у минчан 91 очко, у солигорского клуба на 3 меньше. Далее располагается «Гомель». У команды – 87 баллов.
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе экстралиги А – четыре матча. В 18:45 стартует поединок между «Динамо-Молодечно» и жлобинским...
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