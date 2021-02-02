ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат Беларуси по хоккею: «Динамо-Молодечно» встретится со жлобинским «Металлургом»

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: «Динамо-Молодечно» встретится со жлобинским «Металлургом»

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе экстралиги А – четыре матча.

В 18:45 стартует поединок между «Динамо-Молодечно» и жлобинским «Металлургом». А в 19:00 начнутся ещё три встречи. Солигорский «Шахтёр» дома сыграет с набравшим ход оршанским «Локомотивом». Хоккеисты «Гомеля» сразятся с гродненским «Неманом», а «Могилёву» на своём льду предстоит проверить силы в игре с лидером турнирной таблицы – минской «Юностью». Действующие чемпионы оторвались от солигорского «Шахтёра»: у минчан 91 очко, у солигорского клуба на 3 меньше. Далее располагается «Гомель». У команды – 87 баллов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Сегодня в программе экстралиги А – четыре матча. В 18:45 стартует поединок между «Динамо-Молодечно» и жлобинским...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог объяснил, почем положение Путина гораздо прочнее, чем у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by