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Управлять тяжёлой военной техникой: в Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора
Источник материала: ОНТ
Управлять тяжёлой военной техникой с ювелирной точностью. В Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора.
В топе востребованных специальностей – водитель, причем очень габаритных машин. Выпускников этого профиля после учёбы направят в расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и тактических ракетных комплексов «Точка». Программа подготовки - приблизительно как у тех, кто учится на категорию С. Заезд в бокс, змейка, эстакада. Особенность в том, что основной километраж наматывается по полигону, в условиях полного бездорожья.
Обучение армейских водителей займет 3,5 месяца. Качество подготовки курсантов оценит экзаменационная комиссия, а потом и командиры подразделений, где продолжат службу выпускники учебного центра.
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Управлять тяжёлой военной техникой: в Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора
Управлять тяжёлой военной техникой с ювелирной точностью. В Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора. В топе...
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