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Управлять тяжёлой военной техникой: в Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Управлять тяжёлой военной техникой: в Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора

Управлять тяжёлой военной техникой с ювелирной точностью. В Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора.

В топе востребованных специальностей – водитель, причем очень габаритных машин. Выпускников этого профиля после учёбы направят в расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и тактических ракетных комплексов «Точка». Программа подготовки - приблизительно как у тех, кто учится на категорию С. Заезд в бокс, змейка, эстакада. Особенность в том, что основной километраж наматывается по полигону, в условиях полного бездорожья.

Илья Минаев, курсант: «Достаточно интересно управлять этой машиной, ощущения абсолютно новые, так как автомобиль обладает уникальным свойством – у него поворачиваются как передний мост, так и задний, когда рулем работаешь, приходилось к этому привыкать».

Обучение армейских водителей займет 3,5 месяца. Качество подготовки курсантов оценит экзаменационная комиссия, а потом и командиры подразделений, где продолжат службу выпускники учебного центра.

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Управлять тяжёлой военной техникой с ювелирной точностью. В Объединенном учебном центре Минобороны началась подготовка курсантов осеннего набора. В топе...
 
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