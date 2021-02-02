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Блогер Владимир Неронский приговорён к трём годам лишения свободы
Источник материала: ОНТ
Решением Суда Логойского района Владимир Неронский приговорён к трём годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также за оскорбление представителя власти,
По информации обвинения, в видеороликах автора YouTube-канала «Слуцк для жизни» содержались призывы к действиям, нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске и Могилеве.
В ходе судебных слушаний Владимир Неронский признал вину в оскорблении председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, но по обвинениям в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, свою вину отрицал.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Фото: mlyn.by
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Решением Суда Логойского района Владимир Неронский приговорён к трём годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный...
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