Блогер Владимир Неронский приговорён к трём годам лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Решением Суда Логойского района Владимир Неронский приговорён к трём годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также за оскорбление представителя власти, сообщает ТАСС.

По информации обвинения, в видеороликах автора YouTube-канала «Слуцк для жизни» содержались призывы к действиям, нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске и Могилеве.

В ходе судебных слушаний Владимир Неронский признал вину в оскорблении председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, но по обвинениям в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, свою вину отрицал.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Фото: mlyn.by

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