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КХЛ: команда минского «Динамо» сыграет с омским «Авангардом»
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» начинают выездную серию матчей в чемпионате КХЛ.
Сегодня команда Крейга Вудкрофта сыграет с омским «Авангардом», в составе которого выступают трое белорусов: нападающие Андрей Стась и Никита Комаров, а также защитник Кирилл Готовец. Начало встречи в 19:00. В выездном составе минчан – 26 хоккеистов. Восстановился после травмы нападающий Брэндон Козун. А вот защитник Владислав Ерёменко получил повреждение в поединке против ЦСКА и в ближайших матчах «Динамо» не сыграет. Также продолжают восстановление Дмитрий Буйницкий, Райан Спунер, Илья Соловьёв и Павел Варфоломеев. В пятницу «Динамо» сыграет с подмосковным «Витязем», а завершит выездную серию поединком против «Сочи».
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Хоккеисты минского «Динамо» начинают выездную серию матчей в чемпионате КХЛ. Сегодня команда Крейга Вудкрофта сыграет с омским «Авангардом», в составе которого...
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