Более 1000 грузовиков застряли в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с Евросоюзом

Источник материала: ОНТ

Напряжённо в эти дни на границе Беларуси с Евросоюзом. В пунктах пропуска в очередях застряли более 1000 грузовиков.

Сложнее всего в литовском направлении. Только в «Каменном Логе» - 300 фур. Еще по две сотни на других погранпереходах. Поспокойнее на границе с Латвией и Польшей. Но заторы сейчас есть везде.

Сложности в литовских пунктах пропуска объясняют программным сбоем у наших соседей, который произошел в выходные. На восстановление понадобилось более 8 ч. Таможенникам пришлось оформлять грузы в ручном режиме, из-за этого пропускная способность снизилась более чем вдвое.

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