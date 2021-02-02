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Александр Лукашенко проводит совещание по подготовке VI Всебелорусского народного собрания

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко проводит совещание по подготовке VI Всебелорусского народного собрания

Принять решения, в которых каждый увидит себя. Это один из главных посылов Президента на совещании, посвящённом подготовке Всебелорусского народного собрания. До масштабного события остаётся чуть больше недели.

Речь во Дворце Независимости идёт и об организации форума (в Минск приедут больше 2000 человек), и о его тематическом наполнении. Как отметил Александр Лукашенко, интерес к собранию велик, и это налагает на организаторов особую ответственность. Услышать голос каждого – вот негласный девиз собрания, ведь его делегаты – это представители трудовых коллективов и самых разных слоёв населения, по сути – миллионов белорусов.

Всебелорусское народное собрание должно ответить на важнейшие запросы общества в понятной каждому форме. Александр Лукашенко настаивает: в итоговом документе любой человек сможет найти ответы на волнующие его вопросы, вплоть до ценообразования, рабочих мест или тарифов на ЖКХ. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Принять решения, в которых каждый увидит себя. Это один из главных посылов Президента на совещании, посвящённом подготовке Всебелорусского народного собрания. До...
 
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