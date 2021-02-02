Чрезвычайное положение в Мьянме: военные на улицах, солдаты блокируют аэропорт, проблемы с интернетом, закрыты банки

Источник материала: ОНТ

Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание по ситуации в Мьянме, где произошел госпереворот.

Военные наводнили улицы и главные транспортные артерии крупнейших городов страны. Солдаты на бронемашинах блокируют международный аэропорт Янгона. А в столице - проблемы с телефонной связью и интернетом. Все банки закрыты.

В Мьянме – чрезвычайное положение. Сроком на год. Его объявили военные, которые накануне сместили руководство правящей партии «Национальная лига за демократию». Точной информации о местонахождении президента и главы партии (бывшего фактического лидера и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи) нет. Страной военные управляли до 2011 года. Затем власть перешла к так называемой оппозиции – продемократическому движению, лидером которой считается Аун Сан Су Чжи. Она – дочь основателя современных вооружённых сил Мьянмы, который был убит в 1948-м вместе с другими членами правительства накануне провозглашения независимости от Великобритании. Су Чжи называли «иконой демократии». Она провела почти 15 лет под домашним арестом, но только набирала политический вес среди буддистского населения. Международная репутация Су Чжи сильно пострадала после обвинений в преследовании этнической группы рохинджа – мусульман, живущих Мьянме. И теперь очередной госпереворот в стране аналитики объясняют именно утратой поддержки Запада. Но ставка на демократические ценности и права человека в лице Су Чжи не оправдалась. Во время правления Барака Обамы США сняли даже санкции с Мьянмы. Но сейчас, как отметил бывший американский посол, Су Чжи Западу «разонравилась». Более того, Вашингтон угрожает Мьянме экономическими санкциями.

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