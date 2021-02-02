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Очередное ДТП на МКАД по вине нетрезвого водителя

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередное ДТП на МКАД по вине нетрезвого водителя

Сегодня ночью нетрезвый водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия на МКАД, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 02:49 водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Тимирязева в направлении пр.Победителей и совершил столкновение с погрузчиком «Амкдор». Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем «Шевроле». Пострадавших в ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя легкового автомобиля концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1.46 промилле.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска. В отношении водителя автомобиля «Шевроле» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь (несоблюдение безопасной дистанции).

ГАИ напоминает: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо заметили на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите об этом по телефону 102 (звонок бесплатный).

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью нетрезвый водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия на МКАД, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной...
 
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