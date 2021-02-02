Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько посетил город Чунцин

Источник материала: ОНТ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько отправился с трехдневным визитом в китайский город Чунцин, передаёт БЕЛТА.

Посещения белорусским дипломатом Чунцина приурочено к торжественной церемонии открытия Генерального консульства Беларуси в этом городе.

Один из пунктов программы визита белорусского посла в 32-миллионный Чунцин – знакомство с работой исследовательского центра китайской автомобильной корпорации Changan Automobile Group, с руководством которой Юрий Сенько обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Посол ознакомился и с деятельностью Центра культуры Беларуси и туризма в Чунцине, а также встретился с председателем правления корпорации Zongshen Industrial Group Цзо Цзуншэнем. Компания является ведущим производителем двигателей, мотоциклов, сельхозтехники и входит в число крупнейших предприятий Китая. Основной темой беседы было функционирование совместного предприятия ОАО «Гомсельмаш» и корпорации «Цзуншэнь», и новые направления сотрудничества сторон.

Также состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь с главой Канцелярии по логистике и портам г.Чунцин Ба Чуанцзяном, в ходе которых обсуждались перспективы взаимодействия нашей страны и г.Чунцин в сфере логистики и транспорта. Участники встречи рассмотрели возможности взаимного увеличения железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту «Китай – Европа – Китай» в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Фото: БЕЛТА

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