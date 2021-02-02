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«MАМА PRO»: Белорусский союз женщин и Минздрав проводят популярную акцию

02.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из роддома – с подарками! Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения снова проводят популярную акцию «Подарочная коробка «MАМА PRO».

По словам организаторов, первые дни после родов – самые сложные для матери и ребёнка. Поэтому поддержать их решили не только словом, но и делом. Не все мамы успевают взять в больницу все необходимое - теперь об этом можно не беспокоиться. В подарочной коробке от «MАМА PRO» - подгузники, фартуки, детское питание, средства гигиены и не только.  

Диана Мардас, основатель проекта «MAMA PRO»: «Все мамы города Минска, которые родили малыша и выписываются, начиная с 1 февраля, получат такую коробочку. Мы рассчитываем на 2000 коробочек ежемесячно в Минске. И с середины весны мы рассматриваем выход на областные города».

Подобную акцию проводят уже в третий раз подряд, однако нынешняя станет бессрочной. Всего наборы первой необходимости при рождении ребёнка получили уже более 16 тыс. белорусских мам.

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Теги: Минск
 
 
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Из роддома – с подарками! Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения снова проводят популярную акцию «Подарочная коробка «MАМА PRO». По словам...
 
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