|
«MАМА PRO»: Белорусский союз женщин и Минздрав проводят популярную акцию
Источник материала: ОНТ
Из роддома – с подарками! Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения снова проводят популярную акцию «Подарочная коробка «MАМА PRO».
По словам организаторов, первые дни после родов – самые сложные для матери и ребёнка. Поэтому поддержать их решили не только словом, но и делом. Не все мамы успевают взять в больницу все необходимое - теперь об этом можно не беспокоиться. В подарочной коробке от «MАМА PRO» - подгузники, фартуки, детское питание, средства гигиены и не только.
Подобную акцию проводят уже в третий раз подряд, однако нынешняя станет бессрочной. Всего наборы первой необходимости при рождении ребёнка получили уже более 16 тыс. белорусских мам.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из роддома – с подарками! Белорусский союз женщин и Министерство здравоохранения снова проводят популярную акцию «Подарочная коробка «MАМА PRO». По словам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)