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В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, во многих южных районах страны ожидается гололед, на дорогах гололедица.
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
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В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.
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