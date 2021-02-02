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В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

02.02.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.

В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, во многих южных районах страны ожидается гололед, на дорогах гололедица.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

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В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.
 
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