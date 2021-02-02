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Из-за допинга дисквалифицированы два белорусских тяжелоатлета

02.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое белорусских представителей тяжелой атлетики попали под дисквалификацию из-за допинга.

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала на четыре года 27-летнего белорусского тяжелоатлета Вадима Лихорада, являющегося бронзовым призером чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером европейского первенства 2019 года.

Спортсмен дисквалифицирован до 26 января 2024 года. В срок дисквалификации включен последний год, в течение которого тяжелоатлет был отстранен от соревнований. В январе 2020 года в допинг-пробе спортсмена обнаружили анаболический стероид дегидрохлорметил-тестостерон.

Также на четыре года из-за фальсификации (попытки фальсификации) допинг-пробы дисквалифицирован тяжелоатлет Максим Мудревский (чемпион Европы среди молодежи 2015 года). Срок его дисквалификации с 3 августа 2020 года по 2 августа 2024-го. Аннулируются результаты спортсмена начиная с 4 марта 2016 года.
 
 
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Двое белорусских представителей тяжелой атлетики попали под дисквалификацию из-за допинга.
 
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