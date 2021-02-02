officelife , не уточнялось, имеется ли в виду только «Спутник V». При этом, как пишет, не уточнялось, имеется ли в виду только «Спутник V».





Среди побочных симптомов могут быть слабость, сонливость, ломота, недолговременное повышение температуры и озноб.





По словам специалиста, температура после прививки обычно не бывает выше 38 градусов. Побочные эффекты, по ее словам, наблюдаются только в первые сутки.





Напомним, в Беларуси сейчас используется именно российская вакцина. Ею прививают медиков. Позже начнут вакцинацию работников образования, соцработников и других категорий. А затем лишь ожидается массовая вакцинация.





Однако сейчас правящий режим ведет переговоры о возможных поставках китайской вакцины.