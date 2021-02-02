Туман на дорогах: основные правила безопасности движения назвали в ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Водители и пешеходы должны быть особенно внимательными и осторожными при тумане, об этом предупредили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Водителям рекомендуется увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и перестроений, отказаться от опережения – одного из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

Пешеходам настоятельно рекомендуется прикреплять к одежде световозвращающие элементы.

"Важно также следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды", - указывается в сообщении.

ГАИ напоминает, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что все автомобили остановились.

Sputnik подготовил советы о том, как обезопасить себя при движении в тумане.

Когда очень нужно

Прежде чем сесть за руль автомобиля и отправиться в дорогу при плохой видимости, подумайте, нельзя ли отложить поездку. Может, нужно просто повременить, подождать, пока густой туман рассеется?

Проверьте фары

Если отложить поездку невозможно, проверьте работу фар, сигналы тормозной системы.

Обязательно включите габаритные огни, ближний свет фар. Также проверьте работоспособность задних фонарей. Отправляйтесь в путь уже с включенными фарами.

Дальний свет фар при тумане не нужно включать, поскольку перед автомобилем возникает плотная световая занавеса, не только препятствующая остаткам видимости, но и отражающая свет фар, ослепляя тем самым водителя. Если туман густой (когда видимость на дороге ниже 100 метров), следует применять противотуманные фары. Как только туман рассеется, противотуманки нужно выключить, чтобы не ослеплять других водителей.

Включите обогрев салона и лобового стекла

Туман часто приводит к образованию конденсата внутри салона автомобиля. Для того, чтобы не допустить этого, необходимо включить обдув печки, направив потоки воздуха на стекла. Заодно нужно включить обогрев и заднего стекла автомашины.

Без музыки

Опытные водители советуют во время тумана выключить музыку в салоне машины, а, подъезжая к перекрестку, открывать боковые окна. Это порой поможет услышать сигналы и другие звуки намного раньше, чем увидеть свет фар или силуэты.

Держите дистанцию

Соблюдение дистанции – одно из основных правил движения в любых условиях, но при тумане – это главное условие обеспечения безопасности.

В случае резкого торможения впереди идущего автомобиля очень трудно среагировать мгновенно. К примеру, если скорость вашей машины составляет до 40 км/час, то в пространство между вашей и впереди идущей машиной должен поместиться как минимум один автомобиль. Если же скорость выше 60 км/час, то такая дистанция должна увеличиться как минимум в два раза.

Снизить скорость

Во время тумана некоторые водители теряют ощущение скорости, стараются быстрее проскочить участок с плохой видимостью. При густом тумане скорость автомобиля необходимо снизить как минимум в два раза.

Хорошими помощниками при поездке в тумане являются ограничительные столбы. Если их нет, нужно ориентироваться по асфальтовому полотну. Ориентироваться по задним фонарям впереди идущего автомобиля не стоит, поскольку водитель данной машины видит не больше остальных.

Лучше не съезжать со своей полосы и не перестраиваться.

Не теряйте бдительность

При тумане асфальтовое покрытие дороги становится мокрыми из-за оседания конденсата. Если на улице минусовая температура, то на асфальте образуется тонкий слой льда. На такой гладкой поверхности машину может занести даже на маленькой скорости.

Стоит избегать резкого торможения. При необходимости желательно снижать скорость постепенно. После остановки следует включить аварийную сигнализацию.

За 25 метров перед пешеходными переходами, как правило, нужно замедлить ход, поскольку моментально притормозить и остановиться на скользкой трассе не получается.

Не паникуйте

Нервная система у каждого по-своему реагирует на внештатную ситуацию на дороге. Неясная горизонтальная видимость, напряженное эмоциональное состояние, внезапное появление из белой мглы другой машины – все это нервирует. В таком случае лучше остановиться и отдохнуть.