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Видеофакт: Сногсшибательно! Жители Владивостока сражаются с непогодой
02.02.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Непогода обрушилась на Владивосток в конце января. К вечеру четверга, 28 января, поднялся ветер, скорость которого достигала 30 м/с, разыгралась метель, ухудшилась видимость на дорогах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Взгляните на эти кадры: люди пытаются идти по обледеневшей дороге, однако сильные порывы ветра не дают им это сделать. Сообщается, что после прошедшего снегопада более 60 жителей обратились в травмпункты города. Мокрый снег и сильный ветер на значительной части Приморья были вызваны фронтальными разделами циклона.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь, прошедший в Приморье в ноябре 2020 года, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего тогда с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека.
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Циклон доставил неудобства жителям Приморья: там гололед и сильный ветер, люди на улице с трудом держатся на ногах. Подтверждения появились в сети, смотрите видео.
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