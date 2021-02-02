Видеофакт: Сногсшибательно! Жители Владивостока сражаются с непогодой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Непогода обрушилась на Владивосток в конце января. К вечеру четверга, 28 января, поднялся ветер, скорость которого достигала 30 м/с, разыгралась метель, ухудшилась видимость на дорогах.

Взгляните на эти кадры: люди пытаются идти по обледеневшей дороге, однако сильные порывы ветра не дают им это сделать. Сообщается, что после прошедшего снегопада более 60 жителей обратились в травмпункты города. Мокрый снег и сильный ветер на значительной части Приморья были вызваны фронтальными разделами циклона.

Ранее сообщалось, что ледяной дождь, прошедший в Приморье в ноябре 2020 года, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего тогда с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека.