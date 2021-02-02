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Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

02.02.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

VI Всебелорусское народное собрание в феврале должно одобрить планы на очередную пятилетку. В 2016 году, 5 лет назад, делегаты принимали оптимистичную резолюцию и единогласно соглашались с положениями программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. Что из этого документа осталось в мечтах чиновников, а что стало реальностью?

Первое Всебелорусское народное собрание случилось в 1996 году. Тогда 5-тысячное ВНС приняло первую в истории самостоятельной Беларуси программу развития на пятилетку. Стратегической целью преобразований до 2020 года было «повышение жизненного уровня белорусского народа». Ориентиром называли высокоразвитые европейские государства. Декларировали хорошие вещи: свободу предпринимательства, создание сильной денежно-кредитной системы, уменьшение налогового пресса и т. д., не стеснялись приватизации. «Особо важными представляются поэтапное вступление страны во Всемирную торговую организацию и Европейский союз», — такое тоже было в первой программе.

Из 13 показателей выполнили три

Все последующие собрания «всебелорусов» шли по такому же пути и утверждали программы на пятилетку. ВНС версии 2016 года собрало 2,5 тыс. делегатов, включая топ-чиновников. Во Дворце Республики говорили о светлом будущем больше, о проблемах — меньше. Всех одарили планшетами. Главной целью до 2020 года на ВНС объявили «повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития». Основным результатом программы предсказывали возобновление экономического роста и создание условий для формирования новой экономики знаний и услуг.

«Базовым фактором экономического развития в ближайшее пятилетие является повышение эффективности управления на всех уровнях, в том числе путем оптимизации функций госаппарата и структуры государственных активов», — заявили в резолюции.

В основных направлениях новой программы до 2025 года жизнерадостно утверждается: «Белорусы стали жить лучше». Так ли это?

В программе социально-экономического развития до 2020 года было 13 основных показателей. Но большинство остались на бумаге. ВВП, промышленность, сельское хозяйство, экспорт, доходы — везде обещали ощутимый рост.

ВВП должен был прибавить 12,1—15%, но смог только 3,5%. Инфляция в 2020 году разогналась до 7,4% вместо 5% (хотя в пятилетке и опускалась до рекордных 4,6%). Не порадовали производительность труда по ВВП, рентабельность продаж в промышленности, сельхозпроизводство, инвестиции в основной капитал, объем строительно-монтажных работ, грузо- и пассажирооборот.

Что должно воодушевить: реальные располагаемые денежные доходы прибавили, по предварительной оценке, 14,2% при прогнозе плюс 9,5—11,6%. Хотя понятно, что в долларовом выражении результаты будут скромнее. Устояло и выросло на 12% промпроизводство, от которого ждали плюс 10,1—15%. Нормально чувствует себя сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту.

Без реформ, но с АЭС

Кроме основных показателей, в программе прописали цифры и по отдельным направлениям, хотя некоторые цели сформулировали достаточно абстрактно. Где-то продвинулись больше, про отдельные вещи как будто забыли.

Из конкретного: Беларусь за пятилетку в отчете Всемирного банка Doing Business должна была войти в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса. Пока остановились на 49-й строчке. Хотя в 2015 году были на 44-й позиции.

В правительстве жаловались на зависимость от внешних факторов, к 2020 году углеводородная зависимость от одной страны не исчезла. Масштабных реформ в экономике не обещали, так оно и вышло.

Была мечта о вступлении во Всемирную торговую организацию. В этой пятилетке — тоже мимо.

Зато, как и обещали, запустили собственную атомную электростанцию и «Белджи», как могли раскрепощали предпринимательство, вводили мораторий на повышение налогов, потихоньку строили IT-страну, внедрили 4G и успели потестировать 5G. Массовая выдача ID-паспортов не стартовала, но, как и было задумано, к нам пришел блокчейн.

Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

Еще из достижений — Организация по экономическому сотрудничеству и развитию впервые за 19 лет улучшила позицию Беларуси по страновым кредитным рискам. Кредиты на Западе для страны будут дешевле (если придумаем, как их получить).

Снизили ставку рефинансирования, отменили обязательную продажу и целевую покупку иностранной валюты. Сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Здесь Нацбанк сработал четко.

Наконец-то ввели прогнозирование последствий принятия нормативных правовых актов. В стране появились налоговые консультанты.

Уровень налоговой нагрузки, планировалось, не увеличится и составит не более 26% от ВВП. По 2020 году данных еще нет, но в 2019 году нагрузка была 25%.

К слову, обещали сохранение преференциальных режимов и пролонгацию их сроков действия для Парка высоких технологий и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (кстати, об этом говорилось и в других документах, например, в декрете о ПВТ). Пятилетку продержались. Но на исходе 2020 года при обсуждении бюджета выяснилось, что подоходный налог в 9% — все.

«По пятьсот» никто и не обещал

Рост уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, скорее всего, будет подаваться как один из главных итогов пятилетки. Чиновники хотели усилить адресность и целевую направленность социальной поддержки — в принципе, к этому и идем, если учесть концентрацию поддержки на семьях с детьми, в том числе многодетных семьях.

Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

О всеобщих «по пятьсот» в программе не было ни слова. Только бюджетникам обещали не ниже 80% от средней зарплаты по стране, а пенсионный минимум обозначили как 40% от средней зарплаты. В Минтруда по этому поводу сообщили, что «соотношение зарплаты бюджетников с нарастающим итогом к средней зарплате по стране на протяжении практически всего 2020 года находится на уровне 80%».

В программе до 2020-го честно предупреждали, что «выполнение поставленных задач предусматривается путем постепенного повышения требований по возрасту и стажу для назначения пенсии». Так и было, пенсионный возраст поэтапно увеличивался.

Власти обещали привязать размер пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума. Увы, этого не случилось. Страхование от безработицы тоже было в планах, но в последнее время об этом ничего не слышно.

А вот демографию проваливаем — должно было быть 9,5 млн

Ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет 74,5 года. А планировали 75,3 года.

Результатом демографической политики должна была стать стабилизация численности населения на уровне 9,5 млн человек. Последний апдейт с учетом переписи населения на 1 апреля 2020 года — почти 9,4 млн.

Сдержали тарифы на «коммуналку»

Предполагался переход в 2018 году на полное возмещение населением затрат по всему комплексу ЖКУ в тесной увязке со снижением затрат на их оказание и ростом доходов населения. Судя по тексту программы, с 2019 года планировалось поддержание 100%-го уровня возмещения населением затрат. В итоге сейчас белорусы возмещают затраты на оказание ЖКУ только на 83,2%. На 100%-е возмещение вышли по всем услугам, кроме подогрева воды и отопления.

Чиновники обещали обеспечить доступность ЖКУ и ввели систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты «коммуналки». Декларировалось строительство 500 станций обезжелезивания воды и поэтапный переход Минска на водоснабжение из подземных источников. В итоге к концу 2020 года 100% потребителей хотели обеспечить водоснабжением питьевого качества. Но что-то пошло не так, теперь 100%-ю обеспеченность отложили до 2025 года, Минску с полным переводом на подземные источники тоже придется потерпеть. Грязная вода во Фрунзенском и Московском районах летом 2020-го не ускорила эти планы.

Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

Хотели активнее заняться капремонтом жилья, но до 3% от эксплуатируемого жилищного фонда объемы не довели (сейчас 2,7%). Зато, как и обещали, справились с заменой всех лифтов, отработавших свой нормативный срок службы.

«Всем по квартире» не получилось

Были и другие интересные всебелорусские обещания, не оцифрованные в рамки конкретного показателя. Например, программа на пятилетку декларировала, что «у каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру».

Фактически сейчас белорусы живут с рекордно низкой для страны ставкой рефинансирования — 7,75% годовых. Да, до европейских стран далеко, но в 2015 году была ставка 25%. Другой вопрос в том, что кредитование на исходе пятилетки грустно свернулось. Потом кредитное окно приоткрыли лишь для тех, кому положена господдержка. В феврале 2021 года главный коммерческий банк страны объявил о возобновлении кредитования. Мнения по поводу приемлемости размера ставки (21%) разошлись.

Была амбициозная цель «сдерживать стоимость квадратного метра жилья, которая в 2020 году будет соответствовать средней заработной плате по стране и станет ключевым показателем роста эффективности работы строительного комплекса». Тут без вопросов, справились.

К 2020 году хотели внедрить прогрессивные, по оценке чиновников, схемы строительства и покупки своих квадратных метров: системы жилищных строительных сбережений, ипотечного кредитования, лизинга жилых помещений. Такие указы действительно подписаны. Но говорить, что, например, ипотека полноценно заработала, пока рано, ждем следующую пятилетку.

Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

Идея дать больше возможностей для строительства индивидуальных домов тоже выглядела неплохо, но, видимо, забуксовала. В программе-2020 записывали, что «земельные участки под индивидуальную застройку планируется выделять в достаточном количестве и с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой (газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской местности». Обещали рассрочки на земельные участки и решить вопрос о предоставлении индивидуальным застройщикам отдельных строительных материалов (лес, песок и другое) по сниженным ценам.

В документе фигурировало «активное развитие городов-спутников». Очевидно, что интерес к тому есть и у людей — в доме для минчан в Смолевичах конкурс был почти четыре человека на квартиру. Чиновники сами признавали, что к жилью должна прилагаться и нормальная инфраструктура в виде детских садов и школ, поликлиник и нормальных дорог. Не все сразу.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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VI Всебелорусское народное собрание в феврале должно одобрить планы на очередную пятилетку. В 2016 году, 5 лет назад, делегаты принимали оптимистичную резолюцию и...
 
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