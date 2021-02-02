Планы и результаты. Что обещали белорусам на последнем Всебелорусском собрании и что (не) получилось

Источник материала: Onliner

VI Всебелорусское народное собрание в феврале должно одобрить планы на очередную пятилетку. В 2016 году, 5 лет назад, делегаты принимали оптимистичную резолюцию и единогласно соглашались с положениями программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. Что из этого документа осталось в мечтах чиновников, а что стало реальностью?

Первое Всебелорусское народное собрание случилось в 1996 году. Тогда 5-тысячное ВНС приняло первую в истории самостоятельной Беларуси программу развития на пятилетку. Стратегической целью преобразований до 2020 года было «повышение жизненного уровня белорусского народа». Ориентиром называли высокоразвитые европейские государства. Декларировали хорошие вещи: свободу предпринимательства, создание сильной денежно-кредитной системы, уменьшение налогового пресса и т. д., не стеснялись приватизации. «Особо важными представляются поэтапное вступление страны во Всемирную торговую организацию и Европейский союз», — такое тоже было в первой программе.

Из 13 показателей выполнили три

Все последующие собрания «всебелорусов» шли по такому же пути и утверждали программы на пятилетку. ВНС версии 2016 года собрало 2,5 тыс. делегатов, включая топ-чиновников. Во Дворце Республики говорили о светлом будущем больше, о проблемах — меньше. Всех одарили планшетами. Главной целью до 2020 года на ВНС объявили «повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития». Основным результатом программы предсказывали возобновление экономического роста и создание условий для формирования новой экономики знаний и услуг.

«Базовым фактором экономического развития в ближайшее пятилетие является повышение эффективности управления на всех уровнях, в том числе путем оптимизации функций госаппарата и структуры государственных активов», — заявили в резолюции.

В основных направлениях новой программы до 2025 года жизнерадостно утверждается: «Белорусы стали жить лучше». Так ли это?

В программе социально-экономического развития до 2020 года было 13 основных показателей. Но большинство остались на бумаге. ВВП, промышленность, сельское хозяйство, экспорт, доходы — везде обещали ощутимый рост.

ВВП должен был прибавить 12,1—15%, но смог только 3,5% . Инфляция в 2020 году разогналась до 7,4% вместо 5% (хотя в пятилетке и опускалась до рекордных 4,6%). Не порадовали производительность труда по ВВП, рентабельность продаж в промышленности, сельхозпроизводство, инвестиции в основной капитал, объем строительно-монтажных работ, грузо- и пассажирооборот.

Что должно воодушевить: реальные располагаемые денежные доходы прибавили, по предварительной оценке, 14,2% при прогнозе плюс 9,5—11,6%. Хотя понятно, что в долларовом выражении результаты будут скромнее. Устояло и выросло на 12% промпроизводство, от которого ждали плюс 10,1—15%. Нормально чувствует себя сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту.

Без реформ, но с АЭС

Кроме основных показателей, в программе прописали цифры и по отдельным направлениям, хотя некоторые цели сформулировали достаточно абстрактно. Где-то продвинулись больше, про отдельные вещи как будто забыли.

Из конкретного: Беларусь за пятилетку в отчете Всемирного банка Doing Business должна была войти в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса. Пока остановились на 49-й строчке. Хотя в 2015 году были на 44-й позиции.

В правительстве жаловались на зависимость от внешних факторов, к 2020 году углеводородная зависимость от одной страны не исчезла . Масштабных реформ в экономике не обещали, так оно и вышло.

Была мечта о вступлении во Всемирную торговую организацию. В этой пятилетке — тоже мимо .

Зато, как и обещали, запустили собственную атомную электростанцию и «Белджи», как могли раскрепощали предпринимательство, вводили мораторий на повышение налогов, потихоньку строили IT-страну, внедрили 4G и успели потестировать 5G. Массовая выдача ID-паспортов не стартовала, но, как и было задумано, к нам пришел блокчейн.





Еще из достижений — Организация по экономическому сотрудничеству и развитию впервые за 19 лет улучшила позицию Беларуси по страновым кредитным рискам. Кредиты на Западе для страны будут дешевле (если придумаем, как их получить).

Снизили ставку рефинансирования, отменили обязательную продажу и целевую покупку иностранной валюты. Сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках. Здесь Нацбанк сработал четко.

Наконец-то ввели прогнозирование последствий принятия нормативных правовых актов. В стране появились налоговые консультанты.

Уровень налоговой нагрузки, планировалось, не увеличится и составит не более 26% от ВВП. По 2020 году данных еще нет, но в 2019 году нагрузка была 25% .

К слову, обещали сохранение преференциальных режимов и пролонгацию их сроков действия для Парка высоких технологий и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (кстати, об этом говорилось и в других документах, например, в декрете о ПВТ). Пятилетку продержались. Но на исходе 2020 года при обсуждении бюджета выяснилось, что подоходный налог в 9% — все .

«По пятьсот» никто и не обещал

Рост уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, скорее всего, будет подаваться как один из главных итогов пятилетки. Чиновники хотели усилить адресность и целевую направленность социальной поддержки — в принципе, к этому и идем, если учесть концентрацию поддержки на семьях с детьми, в том числе многодетных семьях.





О всеобщих «по пятьсот» в программе не было ни слова. Только бюджетникам обещали не ниже 80% от средней зарплаты по стране, а пенсионный минимум обозначили как 40% от средней зарплаты. В Минтруда по этому поводу сообщили , что «соотношение зарплаты бюджетников с нарастающим итогом к средней зарплате по стране на протяжении практически всего 2020 года находится на уровне 80%».

В программе до 2020-го честно предупреждали, что «выполнение поставленных задач предусматривается путем постепенного повышения требований по возрасту и стажу для назначения пенсии». Так и было, пенсионный возраст поэтапно увеличивался .

Власти обещали привязать размер пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума. Увы, этого не случилось. Страхование от безработицы тоже было в планах, но в последнее время об этом ничего не слышно.

А вот демографию проваливаем — должно было быть 9,5 млн

Ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет 74,5 года. А планировали 75,3 года.

Результатом демографической политики должна была стать стабилизация численности населения на уровне 9,5 млн человек. Последний апдейт с учетом переписи населения на 1 апреля 2020 года — почти 9,4 млн.

Сдержали тарифы на «коммуналку»

Предполагался переход в 2018 году на полное возмещение населением затрат по всему комплексу ЖКУ в тесной увязке со снижением затрат на их оказание и ростом доходов населения. Судя по тексту программы, с 2019 года планировалось поддержание 100%-го уровня возмещения населением затрат. В итоге сейчас белорусы возмещают затраты на оказание ЖКУ только на 83,2% . На 100%-е возмещение вышли по всем услугам, кроме подогрева воды и отопления.

Чиновники обещали обеспечить доступность ЖКУ и ввели систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты «коммуналки». Декларировалось строительство 500 станций обезжелезивания воды и поэтапный переход Минска на водоснабжение из подземных источников. В итоге к концу 2020 года 100% потребителей хотели обеспечить водоснабжением питьевого качества. Но что-то пошло не так, теперь 100%-ю обеспеченность отложили до 2025 года, Минску с полным переводом на подземные источники тоже придется потерпеть. Грязная вода во Фрунзенском и Московском районах летом 2020-го не ускорила эти планы.





Хотели активнее заняться капремонтом жилья, но до 3% от эксплуатируемого жилищного фонда объемы не довели (сейчас 2,7%). Зато, как и обещали, справились с заменой всех лифтов, отработавших свой нормативный срок службы.

«Всем по квартире» не получилось

Были и другие интересные всебелорусские обещания, не оцифрованные в рамки конкретного показателя. Например, программа на пятилетку декларировала, что «у каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру».

Фактически сейчас белорусы живут с рекордно низкой для страны ставкой рефинансирования — 7,75% годовых. Да, до европейских стран далеко, но в 2015 году была ставка 25%. Другой вопрос в том, что кредитование на исходе пятилетки грустно свернулось. Потом кредитное окно приоткрыли лишь для тех, кому положена господдержка. В феврале 2021 года главный коммерческий банк страны объявил о возобновлении кредитования. Мнения по поводу приемлемости размера ставки (21%) разошлись.

Была амбициозная цель «сдерживать стоимость квадратного метра жилья, которая в 2020 году будет соответствовать средней заработной плате по стране и станет ключевым показателем роста эффективности работы строительного комплекса». Тут без вопросов, справились .

К 2020 году хотели внедрить прогрессивные, по оценке чиновников, схемы строительства и покупки своих квадратных метров: системы жилищных строительных сбережений, ипотечного кредитования, лизинга жилых помещений. Такие указы действительно подписаны. Но говорить, что, например, ипотека полноценно заработала, пока рано, ждем следующую пятилетку.





Идея дать больше возможностей для строительства индивидуальных домов тоже выглядела неплохо, но, видимо, забуксовала. В программе-2020 записывали, что «земельные участки под индивидуальную застройку планируется выделять в достаточном количестве и с обеспечением их в полном объеме инженерной инфраструктурой (газоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), включая расположенные в сельской местности». Обещали рассрочки на земельные участки и решить вопрос о предоставлении индивидуальным застройщикам отдельных строительных материалов (лес, песок и другое) по сниженным ценам.

В документе фигурировало «активное развитие городов-спутников». Очевидно, что интерес к тому есть и у людей — в доме для минчан в Смолевичах конкурс был почти четыре человека на квартиру. Чиновники сами признавали, что к жилью должна прилагаться и нормальная инфраструктура в виде детских садов и школ, поликлиник и нормальных дорог. Не все сразу.