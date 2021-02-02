«Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели дети на зимних каникулах

Источник материала: Tut.by

По данным «Лаборатории Касперского», самым популярным поисковым запросом у несовершеннолетних пользователей Сети во всем мире остается YouTube. Из музыки в преддверии Нового года и на зимних каникулах на русском языке чаще всего искали на этом сайте «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и треки Моргенштерна. Из игровых блогеров самым востребованным оказался Поззи.



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Интерес к видеоиграм остается стабильным. Например, на YouTube детей во всем мире больше всего интересовали видео игровой тематики (37%). Общая же доля посещений детьми игровых сайтов составила 16%, в Беларуси — 14%.

Также большой популярностью на YouTube пользовались запросы, связанные с каким-либо блогером или каналом общего характера (21%). Типичный блогер, который привлекает детское внимание, обычно публикует у себя на канале видео одного или нескольких следующих форматов: челленджи, распаковки, «сделай сам», лайфстайл, стримы популярных в данный момент игр и как минимум один собственный музыкальный видеоклип.

Активный интерес дети проявляли к YouTube-каналам с инструкциями, как сделать что-то своими руками. Больше всего запросов по этой теме было на 5-Minute Crafts, 123 GO! и Troom Troom.

Помимо YouTube дети интересовались платформами Netflix и Яндекс.Эфир. Кроме того, они не обошли вниманием TikTok, в топе оказались Даня Милохин и Валя Карнавал.

Мировая статистика поисковых запросов в целом по Сети показала, что самыми популярными персонами у детей помимо музыкантов и блогеров стали Дональд Трамп, Эмма Уотсон и Илон Маск.

«Дети часто идут в Сеть за развлекательным контентом и общением. Так, в зимние каникулы больше половины сайтов, которые посещали белорусские дети, представляли собой ресурсы с видео- и музыкальным контентом. Детям нравятся мемы, видео с пранками, челленджами, они активно интересуются окружающим миром, и это нужно принимать во внимание», — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.