Хоккеист минского «Динамо» признан лучшим нападающим января в КХЛ

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс назван лучшим нападающим января в Континентальной хоккейной лиге .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он одержал с командой семь побед в двенадцати матчах. Принс набрал 16 (8+8) очков, сделал три дубля и забросил пять победных шайб. Нападающий завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+7». Также Шейн нанес 48 бросков по воротам соперников, совершил два силовых приема, блокировал два броска и пять раз на нем нарушал правила.

Принс стал третьим форвардом минского «Динамо», признанным лучшим нападающим месяца. Ранее ими становились Шарль Лингле в феврале 2015 года и Джефф Платт в январе 2010 года.