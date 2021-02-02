Биржа: доллар и евро подорожали на торгах 2 февраля

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 2 февраля, завершились ростом двух из трех основных иностранных валют.





Так, доллар укрепился на 0,0098 пункта — 2,6293 белорусского рубля, а евро на 0,002 пункта — 3,1762 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль сдал позиции на 0,0023 пункта — 3,467 белорусского рубля за 100 российских.