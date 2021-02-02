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По обочине МКАД ездить нельзя. А если навстречу? (видео)

02.02.2021 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Водители, по крайней мере те, которые соблюдают правила дорожного движения, хорошо знают, что обочина не предназначена для движения. А как быть, когда автомобиль мало того что едет по обочине, так еще и движется навстречу всему остальному потоку? Кому-то показалось, что минус на минус дает плюс?

Внутреннее кольцо МКАД, 7:55 утра. Наш читатель с ником Vitallity движется по крайнему правому ряду в районе Долгиновского тракта. Вдруг навстречу фары — показалось, что ли?

Оказалось, что во встречном направлении по обочине двигался автомобиль. Одна из версий: водитель проехал съезд и решил, что делать крюк и менять маршрут — непозволительная роскошь.

— Честно, даже не понял, откуда он мог взяться там. Если съезд пропустил — то вряд ли бы он смог развернуться в таком потоке, а до съезда, откуда он мог выехать, действительно далеко, — поделился рассуждениями с корреспондентом Onliner автор видео.

Водитель, по словам очевидца, двигался с небольшой скоростью (около 30 км/ч) и даже включил «аварийку».

Напомним, что движение транспортных средств по обочинам запрещается (п. 84 ПДД).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Водители, по крайней мере те, которые соблюдают правила дорожного движения, хорошо знают, что обочина не предназначена для движения. А как быть, когда автомобиль...
 
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