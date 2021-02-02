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Фотопараллели. Минск-2020 и Москва-2021
02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Тот случай, когда совпадает и композиция, и атмосфера.
Российские политологи и обозреватели все чаще сравнивают происходящее в России с белорусскими событиями. Из свежего —
Не смотря на серьезные различия, визуально картинки очень часто получаются до боли похожими.
На верхнем фото,
На фото снизу — участницы акции протеста в Москве, 31 января 2021-го.
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Тот случай, когда совпадает и композиция, и атмосфера.
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