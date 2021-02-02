Фотопараллели. Минск-2020 и Москва-2021

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Тот случай, когда совпадает и композиция, и атмосфера.

Российские политологи и обозреватели все чаще сравнивают происходящее в России с белорусскими событиями. Из свежего — Антон Орех о протестах 31 января: «Протестующие действовали как партизаны, за которыми гонялись карательные отряды. Снова не обойтись без параллелей с Беларусью».

Не смотря на серьезные различия, визуально картинки очень часто получаются до боли похожими.





На верхнем фото, сделанным белорусским фотографом Евгением Ерчаком , изображены участницы женского марша в Минске, который проходил 8 октября 2020-го. К слову, этот снимок вошел в подборку главных фото 2020 года по версии The New York Times.

На фото снизу — участницы акции протеста в Москве, 31 января 2021-го.