Когда это еще не было «экстремизмом»: Лукашенко, Ельцин и БЧБ-флаг

Источник материала: Салiдарнасць

Вернемся в первую половину 90-х.

Тема возможного запрета бело-красно-белой символики остается одной из самых обсуждаемых в независимых СМИ и соцсетях. Под петицией против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписались уже около 80 000 человек .

Тем временем пропаганда, как белорусская, так и российская, продолжает попытки очернить БЧБ-символику, заявляя о ее «нацистском» прошлом.

Мы же вспомним первую половину 90-х, когда Александр Лукашенко довольно регулярно попадал на фото с флагом, который сегодня он называет «фашистским». И который с его подачи может оказаться вне закона.

1 февраля первому российскому президенту Борису Ельцину исполнилось бы 90. Об этом вспоминает и близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». А вот как Ельцина встречали в Минске в феврале 1995-го:





Если следовать логике пропагандистов, то оба флага на фото должны вызвать вопросы. Фото yeltsincenter.ru

И еще несколько фото — торжественная присяга после победы на выборах в 1994-м и кадр, сделанный накануне референдума 1995-го





Стоп-кадр из официальной видеохроники





Фото bymedia.net

А это стоп-кадр из программы «Диалог в прямом эфире», записанной вскоре после избрания Лукашенко президентом, 1994-й:





Спустя четверть века бессменный руководитель страны объяснил, что до референдума 1995-го он вынужден был фотографироваться с флагом, «установленным Верховным Советом»:

— Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.

Сегодня, как видим, достаточно мнения сотни «неравнодушных» граждан, чтобы запретить флаг, ставший своим для сотен тысяч белорусов.

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