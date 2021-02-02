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Когда это еще не было «экстремизмом»: Лукашенко, Ельцин и БЧБ-флаг
02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вернемся в первую половину 90-х.
Тема возможного запрета бело-красно-белой символики
Тем временем пропаганда, как белорусская, так и российская, продолжает попытки очернить БЧБ-символику, заявляя о ее «нацистском» прошлом.
Мы же вспомним первую половину 90-х, когда Александр Лукашенко довольно регулярно попадал на фото с флагом, который сегодня он называет «фашистским». И который с его подачи может оказаться вне закона.
1 февраля первому российскому президенту Борису Ельцину исполнилось бы 90. Об этом вспоминает и близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». А вот как Ельцина встречали в Минске в феврале 1995-го:
Если следовать логике пропагандистов, то оба флага на фото должны вызвать вопросы. Фото yeltsincenter.ru
И еще несколько фото — торжественная присяга после победы на выборах в 1994-м и кадр, сделанный накануне референдума 1995-го
Стоп-кадр из официальной видеохроники
Фото bymedia.net
А это стоп-кадр из программы «Диалог в прямом эфире», записанной вскоре после избрания Лукашенко президентом, 1994-й:
Спустя четверть века бессменный руководитель страны объяснил, что до референдума 1995-го он вынужден был фотографироваться с флагом, «установленным Верховным Советом»:
— Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.
Сегодня, как видим, достаточно мнения сотни «неравнодушных» граждан, чтобы запретить флаг, ставший своим для сотен тысяч белорусов.
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Вернемся в первую половину 90-х.
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