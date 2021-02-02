Лукашенко временно упаковал народ с помощью Кремля. А теперь будет прикрываться от давления Кремля народом

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев — о заявлении Дмитрия Медведева про необходимость продвигаться с серьезной интеграцией.

– Намеки закончились, – пишет Елисеев. – Кремль ожидает благодарности от Лукашенко за поддержку в трудную минуту в виде скорейшего продвижения с «углубленной интеграцией».

К чему «углубленная интеграция» рискует привести – к тому, что Беларусь чисто номинально останется на политической карте мира, но реальным суверенитетом ни во внешней, ни во внутренней политике обладать не будет. Все важнейшие вопросы будут решаться в Кремле – формат БССР-2.

Здесь у «гаранта суверенитета» величайшая проблема: как бы ловко поторговаться этим самым белорусским суверенитетом, чтобы выбить себе дальнейшую экономическую и политическую поддержку Кремля, но и не поступиться при этом чрезмерной долей своей власти.

Основная сложность для Лукашенко в том, что Запад выпал из игры. После отъявленных фальсификаций выборов и кричащих нарушений прав человека классический прием “закрывайте глаза на всё, чтобы я не ушел в Россию” перестал работать.

Ему остается лишь поочередно натравливать Кремль и белорусский народ друг на друга для своего политического выживания. В августе он спасся от восставшего народа, призвав информационную, политическую и экономическую поддержку Кремля.

Теперь наоборот – будет пытаться прикрыться народом от сильного давления Кремля по поводу интеграции. Использовать будут Всебелорусское народное собрание (ВНС). Возможный сценарий заключается в (само)провозглашении ВНС органом, который имеет эксклюзивное право определять основные направления внешней политики, включая интеграционные планы. Ни президент, ни парламент, а якобы ВНС.

Сам ВНС, конечно, представляет не белорусский народ, а исключительно лукашенковскую вертикаль. Но Кремлю при таком раскладе будут пытаться скармливать басню про народ, и о том, что ключевые интеграционные решения отныне принимает не Лукашенко единолично, а ВНС. Чтобы через все новые, завязанные на него, процедуры максимально затягивать интеграционный торг с Кремлем в своих интересах.

Такие отсылки к ВНС, конечно, будут слабы и смешны для Кремля. Но других аргументов, кроме еще как мифической западной угрозы и готовности «лечь под танки НАТО», просто не осталось. Да и ведь Кремль сам на публику заявляет, что якобы уважает выбор народа и не собирается вмешиваться во внутренние дела. А потому, мол, уважьте наши процедуры.

Мнение: «По вопросу ситуации в Беларуси заговорил Медведев – это само по себе определенный звонок»