|
Неожиданная встреча под Ивенцом: как белорусская лыжница познакомилась с глухарем
Источник материала: Tut.by
Необычное знакомство состоялось недалеко от Ивенца в Воложинском районе: лыжница встретила глухаря. Во время катания женщина снимала птицу на телефон, но в какой-то момент она упала. Глухарь воспользовался возможностью и подошел ближе. Только послушайте, какие звуки издает эта птица!
Глухари — это птицы из семейства фазановых, которые получили свое название из-за того, что во время брачного периода самцы теряют бдительность — это делает их легкой добычей для охотников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)