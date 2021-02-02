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Неожиданная встреча под Ивенцом: как белорусская лыжница познакомилась с глухарем

02.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычное знакомство состоялось недалеко от Ивенца в Воложинском районе: лыжница встретила глухаря. Во время катания женщина снимала птицу на телефон, но в какой-то момент она упала. Глухарь воспользовался возможностью и подошел ближе. Только послушайте, какие звуки издает эта птица!

Глухари — это птицы из семейства фазановых, которые получили свое название из-за того, что во время брачного периода самцы теряют бдительность — это делает их легкой добычей для охотников.

 
Теги: знакомства
 
 
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