Неожиданная встреча под Ивенцом: как белорусская лыжница познакомилась с глухарем

Источник материала: Tut.by

Необычное знакомство состоялось недалеко от Ивенца в Воложинском районе: лыжница встретила глухаря. Во время катания женщина снимала птицу на телефон, но в какой-то момент она упала. Глухарь воспользовался возможностью и подошел ближе. Только послушайте, какие звуки издает эта птица!

Глухари — это птицы из семейства фазановых, которые получили свое название из-за того, что во время брачного периода самцы теряют бдительность — это делает их легкой добычей для охотников.