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Возле Западного обхода Бреста появится новый жилой район
Источник материала: Tut.by
В Бресте завершается подготовка застройки жилого квартала «Северный бульвар». Проект вскоре выставят на общественное обсуждение, сообщил в своем
Проектируемый район будет просматриваться при спуске с Западного обхода.
Концепцией предусмотрено строительство жилого квартала с торговым объектом.
«Сохраняется зеленая зона на месте бывшего плаца, где уже ранее проводили субботники. Здесь будет благоустроенный сквер», — написал Александр Рогачук.
В результате появится новая улица, которая в перспективе свяжет Граевку с Дубровкой.
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Концепцию застройки жилого квартала вскоре выставят на общественное обсуждение.
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