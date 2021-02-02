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Возле Западного обхода Бреста появится новый жилой район

02.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте завершается подготовка застройки жилого квартала «Северный бульвар». Проект вскоре выставят на общественное обсуждение, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Фото: телеграм-канал Александра Рогачука

Проектируемый район будет просматриваться при спуске с Западного обхода.

Концепцией предусмотрено строительство жилого квартала с торговым объектом.
Запланирован также детский сад на месте бывших казарм.

«Сохраняется зеленая зона на месте бывшего плаца, где уже ранее проводили субботники. Здесь будет благоустроенный сквер», — написал Александр Рогачук.

В результате появится новая улица, которая в перспективе свяжет Граевку с Дубровкой.

 
Теги: Брест
 
 
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Концепцию застройки жилого квартала вскоре выставят на общественное обсуждение.
 
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