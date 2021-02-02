Ученые рассказали, на что может указывать кровоточивость десен

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При кровоточивости десен Американская стоматологическая ассоциация рекомендует тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью дважды в день, потому что это может быть признаком гингивита. В случае беспокойства следует обратиться к стоматологу. Тем не менее новое исследование Вашингтонского университета предполагает, что дело может быть и в недостатке витамина С, пишет MedicalXpress .



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В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Reviews, было проанализировано 15 клинических испытаний в шести странах: общее число участников — около 10 тысяч. Результаты показали, что склонность к кровоточивости десен может быть связана с низким уровнем витамина С. При увеличении его потребления проблема могла исчезнуть. То же касается кровоизлияний в сетчатку глаза.

Увеличить потребление витамина С можно за счет включения в свой рацион таких продуктов, как капуста, перец или киви.

В то же время кровотечение десен может быть признаком общих проблем с микрососудистой системой. Авторы подчеркивают: исследование не подразумевает, что успешное устранение повышенной тенденции к кровоточивости десен с помощью витамина С предотвратит инсульты или другие серьезные последствия для здоровья.