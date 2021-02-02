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Из инстаграма Драгуна исчезли посты, в том числе по поводу событий в Беларуси

02.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из инстаграма полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна исчезли почти все посты, в том числе высказывания о событиях после выборов и смерти Романа Бондаренко.

На то, что пропал пост с высказываниями по поводу происходящего после выборов, обратила внимание «Трибуна».

Однако в настоящее время оттуда удалены все посты, кроме одного, сделанного 15 сентября 20-го, в том числе нет его высказывания по поводу смерти Романа Бондаренко.


«Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невиновных ребят. Я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!» — писал Драгун в августе.

«Вечная память! Нет слов, чтобы выразить свою злость», — написал полузащитник после смерти Романа Бондаренко.

Добавим, что вчера высказывания Драгуна и его цитаты из Instagram появились в фильме российского блогера КраСавы (Евгения Савина). Впрочем, мы не можем знать точно, когда пропали эти записи и почему.

 
 
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