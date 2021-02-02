Запретом БЧБ-флага власти практически гарантируют ему статус государственного в будущем

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«У власти теперь будет возможность наказать по уголовной статье любого»







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«По сути в стране установлено чрезвычайное положение, любая протестная активность рассматривается как то, что необходимо подавить. Ужесточается ответственность за попытки выразить несогласие с действиями существующей системы», – сказал Егоров.

«Думаю, это довольно абсурдное решение. Нельзя запретить бело-красно-белую символику. Возможно, люди будут опасаться использовать ее в рамках небольших акций, но партизанить с ней будут в любом случае. И этот риск будет вызывать большую симпатию со стороны людей. Символика никуда не исчезнет. Она останется у граждан, они будут ее хранить, при возникновении новой ситуации она вновь возвратится на улицы городов и будет иметь еще большее значение, чем сейчас», – считает Егоров.

«Власти не пытаются наказать всех, вовлеченных в протестную деятельность. Они пытаются наказать в случайном порядке достаточное количество людей, чтобы создать тот уровень страха, которые будет препятствовать продолжению активного выражения несогласия. Перспектива уголовной ответственности не означает, что накажут всех. Но у власти теперь будет возможность наказать любого – в этом смысл», – считает Егоров.

«Например, люди боятся регистрироваться на платформе «Сход» в качестве делегатов – считают, что таким образом они подставятся, раскрыв свои личности, хотя и не совершают ничего незаконного. Уровень страха уже таков, что граждане не просто боятся, а начинают культивировать страх для окружающих. Эта петля страха начинает сковывать людей в их действиях», – отметил Егоров.

«Похоже, что Беларусь движется в сторону системы, близкой к тоталитарной. В СССР за любое проявление несогласия можно было попасть на серьезные сроки, та же белорусская символика была под запретом. Но такого рода закрытая система с одной стороны требует достаточно много ресурсов на ее поддержание, а с другой – внутренней идеологической лояльности значительной части населения. Чего в Беларуси сегодня нет. В обществе искусственно создается эффект парового котла, где несогласие никуда не уходит. Поэтому рано или поздно случится взрыв. Долго выживать эта система не сможет», – отметил Егоров.

«Власти привлекают к протестам еще больше внимания, чем сами протестующие»







Фото: svaboda.org

«Сообщалось о 1800 заявлениях по телесным повреждениям – нет информации ни о проведении проверок по этим чрезвычайным ситуациям, ни о возбуждении уголовных дел. Даже за убийства! Так что в наших теперешних условиях можно ожидать чего угодно. В том числе запрета исторической и национальной символики», – сказал Гриб.

«Думаю, запрет бело-красно-белого флага этим режимом практически гарантирует, что после смены власти этот символ станет государственным», – считает Гриб.

«Как только что-то запрещают, к этому растет интерес. Что видно по протестам в России: чем больше официальные СМИ кричат, что акции незаконны, тем больше выходит людей. Своими действиями белорусские власти привлекают к протестам еще больше внимания, чем сами протестующие», – полагает Гриб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запретом БЧБ-флага власти практически гарантируют ему статус государственного в будущем UDF.BY поинтересовался у экспертов: как они оценивают вероятность признания БЧБ-флага экстремистским?

На минувшей неделе стало известно, что Генпрокуратура готовится признать бело-красно-белый флаг экстремистским.Кроме того, на выходных было показано интервью генпрокурора, который заявил, что теперь уголовная ответственность будет распространяться не только на руководителей «экстремистских формирований», но также тех, кто им содействует путем распространения «экстремистских» взглядов и символики.поинтересовался у экспертов: как они оценивают вероятность признания БЧБ-флага экстремистским и к каким последствия может привести это решение.Старший аналитик Центра европейской трансформациив комментариисказал, что считает вполне реальным запрет БЧБ-флага с учетом того, как в последнее время действуют власти.К чему приведет решение о запрете БЧБ-флага?Что означают слова генпрокурора о перспективе уголовного преследования граждан за содействие в распространении «экстремистских взглядов и символики»?По его мнению, власти уже добились определенных результатов репрессиями.Вместе с тем, политолог считает, что у режима нет ресурсов для долгого существования.Бывший председатель Верховного Советав комментарииотметил, что в стране уже нет «нормального понимания и применения законов».При этом он логически не понимает, как бело-красный-белый флаг, под которым работал Верховный Совет, под которым принималась Конституция и под которым был приведен к присяге первый президент независимой Беларуси, можно признать экстремистским.Кроме того, возможным запретом власти усилят интерес к протестам в Беларуси.