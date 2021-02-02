Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы», - сказал он.

«Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними - тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни», - подчеркнул Александр Лукашенко.

«Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет - они (предприятия. - Прим.) будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? - привел пример Лукашенко. - Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения».

«Во главе угла всех вопросов - экономика. И насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее, - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by. - Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний отетственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко распорядился обеспечить безопасность «делегатов» ВНС, а также комфортные условия для работы и отдыха Очередной хурал должен пройти «на самом высоком уровне».

Во-вторых, добавил политик, формат форума надо эффективно использовать для решения наиболее актуальных вопросов.Он обратил внимание, что по итогам работы Всебелорусского народного собрания обычно принимается резолюция, в которой обобщены концептуальные положения. А более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация - в программе социально-экономического развития.Лукашенко пояснил свое утверждение на конкретном примере: если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей.Политик отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы.