Лукашенко рассказал, чего ждет от Всебелорусского народного собрания

В резолюции по итогам VI Всебелорусского народного собрания человек должен увидеть себя и волнующие его вопросы, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на совещании по подготовке и проведению ВНС.





Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в совещании приняли участие премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

По словам Лукашенко, в резолюции по итогам работы ВНС будут обобщены концептуальные положения, а более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация — в программе социально-экономического развития. «Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, — сказал он. — Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют».

В качестве примера Лукашенко привел вопрос приватизации госсобственности. Если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод. «Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет — они будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? — заявил Лукашенко. — Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения».

По его словам, во главе угла всех вопросов от населения стоят экономика и насущные вопросы жизни — ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата. «Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство», — заявил Лукашенко.

На ВНС в Минск приедут представители всех регионов и всех групп гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, а также приглашенные гости, сказал он. «Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы», — поручил Лукашенко.

Формат форума, по его мнению, надо эффективно использовать для решения наиболее актуальных вопросов: «Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни».

Лукашенко заявил о необходимости накануне собрания еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы.

Собрание пройдет 11—12 февраля «в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны». На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития.

Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

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