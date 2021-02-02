ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, чего ждет от Всебелорусского народного собрания

02.02.2021 14:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В резолюции по итогам VI Всебелорусского народного собрания человек должен увидеть себя и волнующие его вопросы, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на совещании по подготовке и проведению ВНС.

Лукашенко рассказал, чего ждет от Всебелорусского народного собрания

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в совещании приняли участие премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

По словам Лукашенко, в резолюции по итогам работы ВНС будут обобщены концептуальные положения, а более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация — в программе социально-экономического развития. «Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, — сказал он. — Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют».

В качестве примера Лукашенко привел вопрос приватизации госсобственности. Если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод. «Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет — они будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? — заявил Лукашенко. — Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения». 

По его словам, во главе угла всех вопросов от населения стоят экономика и насущные вопросы жизни — ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата. «Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство», — заявил Лукашенко.

На ВНС в Минск приедут представители всех регионов и всех групп гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, а также приглашенные гости, сказал он. «Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы», — поручил Лукашенко.

Формат форума, по его мнению, надо эффективно использовать для решения наиболее актуальных вопросов: «Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни».

Лукашенко заявил о необходимости накануне собрания еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы.

Собрание пройдет 11—12 февраля «в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны». На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития.

Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

Читать также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В резолюции по итогам VI Всебелорусского народного собрания человек должен увидеть себя и волнующие его вопросы, заявил Александр Лукашенко 2 февраля на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закусила удила: Меган Маркл отказалась отмечать день рождения Елизаветы II
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by