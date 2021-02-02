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А1 открывает прием заявок на новый конкурс идей для старшеклассников «Першыя»
Источник материала: Навiны
2 февраля стартует новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.
Учащиеся 9, 10 и 11-х классов смогут принять участие в образовательной программе и презентовать свои идеи о том, как изменить жизнь вокруг к лучшему.
Десять авторов самых интересных идей выступят на белорусскоязычной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk 2021 и получат смартфоны iPhone 12.
Для участия в конкурсе и образовательной программе необходимо заполнить анкету на сайте
Свои идеи старшеклассники могут предлагать в одном из пяти направлений: «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология», а также новинке этого сезона — «Урбанистика».
Каждой из тем будут посвящены отдельные мастер-классы и митапы с экспертами, в ходе которых участники проекта смогут разрабатывать свою идею, приобретать полезные знания, развивать навыки выступлений, презентации, командной работы.
Согласно
Победители будут определены в мае. А в сентябре десять старшеклассников, которые пройдут в финал конкурса, выступят на традиционной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk 2021 и получат призы — iPhone 12 64GB.
Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций
В этом году амбассадорами проекта «Першыя» также станут педагоги из
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2 февраля стартует новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.
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