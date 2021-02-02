А1 открывает прием заявок на новый конкурс идей для старшеклассников «Першыя»

2 февраля стартует новый сезон проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.





Учащиеся 9, 10 и 11-х классов смогут принять участие в образовательной программе и презентовать свои идеи о том, как изменить жизнь вокруг к лучшему.

Десять авторов самых интересных идей выступят на белорусскоязычной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk 2021 и получат смартфоны iPhone 12.

Для участия в конкурсе и образовательной программе необходимо заполнить анкету на сайте www.generation.A1.by .

Свои идеи старшеклассники могут предлагать в одном из пяти направлений: «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология», а также новинке этого сезона — «Урбанистика».

Каждой из тем будут посвящены отдельные мастер-классы и митапы с экспертами, в ходе которых участники проекта смогут разрабатывать свою идею, приобретать полезные знания, развивать навыки выступлений, презентации, командной работы.

Согласно положению о конкурсе, участникам нужно будет снять видеоролик о своей идее (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на [email protected] . Конкурсные заявки с видео будут приниматься до 30 апреля 2021 года.

Победители будут определены в мае. А в сентябре десять старшеклассников, которые пройдут в финал конкурса, выступят на традиционной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk 2021 и получат призы — iPhone 12 64GB.

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk . Проект «Першыя» проходит на белорусском языке, включая все мастер-классы и публичные выступления финалистов, ведь одна из целей конкурса — расширение использования белорусского языка и увеличение его популярности с помощью мирового сообщества TED.