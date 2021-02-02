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Европейский вещательный союз не торопится вводить санкции против Белтелерадиокомпании

02.02.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский вещательный союз (EBC) пригрозил Белтелерадиокомпании пальчиком, но не спешит исключать белорусский зомбоящик из своих рядов, равно как и лишать его права на трансляцию Евровидения.

Такой вывод можно сделать на основании официального ответа руководства ЕВС Беларусскому фонду культурной солидарности (БФКС).

Как сообщалось, БФКС еще 6 января 2021 года направил письмо в адрес руководства ЕВС, а также всем членам наблюдательного совета ЕВС во главе с президентом Дэльфин Эрнотт Кунци с предложением пересмотреть условия сотрудничества с БТРК. Позже, Светлана Тихановская на встрече с министрами иностранных дел ЕС потребовать исключить Белтелерадиокомпанию из ЕВС.

БФКС и Тихановская свои призывы подкрепили такими фактами как увольнение сотрудников Белтелерадиокомпании за проявление совей гражданской позиции; лишение группы VAL возможности представлять Беларусь на Евровидении с формулировкой «из-за отсутствия совести» после высказываний с критикой действий властей в СМИ.

«…менеджмент ЕВС следит за ситуацией в Беларуси и осуждает действия властей в отношении беларусских граждан и журналистов. Также ЕВС официально предупредил БТРК о недопустимости однобокой подачи информации и необходимости находиться в ценностном поле профессиональной журналистики», - передает БФКС суть полученного от ЕВС ответа.

В письме также говорится, что ЕВС в курсе отстранения VAL от участия в конкурсе “Евровидения-2021” и что конкурс является аполитичным, а выбор конкурсанта полностью определяет вещатель.

Вместе с тем, в своем ответе руководство ЕВС никак не комментирует нарушение Статьи 5.6. Устава ЕВС со стороны БТРК, а также факты других многочисленных нарушений вещателя в области незаконного увольнения сотрудников, нарушения прав человека и пропаганды насильственного режима.

БФКС намерен продолжить переговоры с ЕВС по данному вопросу при поддержке демократических сил Беларуси, европейских вещателей, европарламентариев и правозащитных организаций.

 
 
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Европейский вещательный союз (EBC) пригрозил Белтелерадиокомпании пальчиком, но не спешит исключать белорусский зомбоящик из своих рядов, равно как и лишать его...
 
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