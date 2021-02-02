ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Армения подала жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ

02.02.2021 14:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook, передает РБК.

«Правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил право на жизнь, запрет на пытки и бесчеловечное обращение, право на свободу, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, право на образование, а также ряд других конвенционных прав населения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении», — говорится в сообщении.

К заявлению были приложены доказательства, отметили в представительстве. Кроме того, армянская сторона пообещала предоставить суду большое количество доказательств по уже поданным искам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Азербайджан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генеральны сакратар АДКБ пра палітычны крызіс у Беларусі: Нашая арганізацыя гатовая аказаць усялякую дапамогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by