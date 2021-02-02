Белорусский рубль подешевел до 5-месячного минимума

Значение корзины валют растёт уже шестые торги подряд. С начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,32%, а по итогам января было всего +0,03%.





Курс доллара подскочил на 0,0098 BYN до 2,6293 BYN/USD до максимума за 90 дней.





За последние восемь дней доллар дорожал семь раз. Общее укрепление за это время составило 0,0921 BYN.





Курс евро вырос всего на 0,0020 BYN до 3,1762 BYN/EUR. От нового исторического максимума евро разделяет чуть более, чем треть копейки.





За последние восемь дней европейская валюта подорожала на 0,0963 BYN вверх.





Курс российского рубля снизился на 0,0023 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB и покинул максимум за 17 дней.





Сегодня на бирже наблюдался всплеск сделок с российским рублём. Так, объём торгов составил 2,353 млрд. российских рублей — максимум за 5,5 месяцев с 18 августа 2020, когда через биржу прошло 2,391 млрд. российских рублей.





Итоги января 2021 на валютном рынке Беларуси

За первый месяц года белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но смог подорожать к российскому рублю:





курс доллара подскочил на 0,0473 BYN (+1,83%) и оказался на максимуме почти за три месяца;

курс евро вырос на 0,0118 BYN (+0,37%). За январь евро трижды переписывал исторический максимум;

курс российского рубля упал на 0,0413 BYN (−1,18%);





Центробанк России

Российский рубль сегодня дешевеет к доллару и евро в Москве на торгах валютной биржи. Средневзвешенный курс доллара к 11:30 вырос на 40 копеек до 75,9051 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро подрос всего на 12 копеек до 91,66 RUB/EUR.





Итоги января 2021 на валютном рынке России

Российский рубль значительно девальвировался к доллару по итогам первого месяца 2021 года. Евро подорожал в меньшей степени:





курс доллара +2,3770 RUB (+3,22%);

курс евро +1,5031 RUB (+1,66%).