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Лукашенко посоветовал беглым оппозиционерам проводить свои форумы в Литве и Польше

02.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко во время совещания по подготовке Всебелорусского народного собрания заявил, что беглые оппозиционеры могут проводить свои форумы в Литве и Польше, а на ВНС приглашали только тех людей, которые живут в Беларуси.



"На злобу еще раз повторюсь: тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые "оппозиционеры", плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит - нелегитимно. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.

Напомним, что далеко не вся оппозиция в вынужденной миграции. Некоторые хотя и в СИЗО, но в Беларуси. И для начала диалога, конечно, было бы правильным освободить этих людей и пригласить на собрание с правом выступления, коль уж оно именуется Всебелорусское. 

Как сообщалось, ВНС пройдет 11-12 февраля. Общая численность участников и приглашенных составит 2700 человек.
 
 
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Александр Лукашенко во время совещания по подготовке Всебелорусского народного собрания заявил, что беглые оппозиционеры могут проводить свои форумы в Литве и...
 
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