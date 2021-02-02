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Правозащитники обратились в ООН из-за грубых нарушений прав Виктора Бабарико

02.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экспертов ООН просят призвать белорусские власти обеспечить экс-претенденту на пост президента право на защиту и справедливое судебное разбирательство.

Правозащитники обратились в ООН из-за грубых нарушений прав Виктора Бабарико
Белорусский Хельсинкский Комитет и Правозащитный центр «Весна» просят экспертов ООН призвать белорусские власти обеспечить политзаключённому Виктору Бабарико право на защиту и справедливое судебное разбирательство его уголовного дела, а также предоставить возможность обжалования приговора в апелляционном порядке.

Юристы БХК и ПЦ «Весна» в очередной раз призвали специальных докладчиков ООН дать оценку вопиющему грубому нарушению права экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с планируемым рассмотрением его уголовного дела Верховным судом по первой инстанции.

Правозащитники подчёркивают, что согласно ч. 5 ст. 370 Уголовно-процессуального кодекса «Приговоры, определения, постановления Верховного Суда Республики Беларусь обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат». Соответственно, приговоры, вынесенные Верховным судом, вступают в силу немедленно.

Вместе с тем, в п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что «Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону».

В сообщении отмечается, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность обращения с жалобой на приговор суда в порядке надзора, но надзор не является стадией пересмотра уголовного дела. 

Надзорная жалоба представляет собой просьбу оценить, имеются ли в рассмотренном уголовном деле основания для организации процедуры по пересмотру дела. Надзорная жалоба рассматривается не в процессе, без участия сторон, без протокола. Комитет по правам человека ООН не считает стадию надзора в белорусской правовой системе эффективным способом защиты.

В сообщении специальным докладчикам по правам человека в Беларуси Анаис Марин, а также по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян и по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор, правозащитники отмечают, что при подобных обстоятельствах, в отсутствие возможности на протяжении месяца оказания правовой помощи Виктору Бабарико на конфиденциальной основе в ходе ознакомления с уголовным делом перед передачей в суд, в связи с вопиюще произвольным лишением лицензии на осуществление адвокатской деятельности его защитника Александра Пыльченко, заключения под стражу адвоката политзаключённого по вопросам избирательного законодательства Максима Знака, речи о справедливом судебном разбирательстве уголовного дела в отношении экс-главы "Белгазпромбанка" не может идти в принципе.
 
 
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Экспертов ООН просят призвать белорусские власти обеспечить экс-претенденту на пост президента право на защиту и справедливое судебное разбирательство.
 
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