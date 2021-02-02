Источник материала: Хартия'97

Илон Маск перестал пользоваться Twitter 2.02.2021, 14:23

Илон Маск

Причин своего решения глава Tesla и SpaceX не указал.

Глава компаний Tesla и SpaceX. Илон Маск заявил во вторник, что временно перестает пользоваться социальной сетью Twitter.

«Ушел из Twitter на время», — говорится в сообщении , размещенном на странице предпринимателя в этой социальной сети. Каких-либо пояснений или причин такого решения Маск пока не указал.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

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