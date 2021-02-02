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Илон Маск перестал пользоваться Twitter
Источник материала: Хартия'97
Илон Маск перестал пользоваться Twitter
Причин своего решения глава Tesla и SpaceX не указал.
Глава компаний Tesla и SpaceX. Илон Маск заявил во вторник, что временно перестает пользоваться социальной сетью Twitter.
«Ушел из Twitter на время», — говорится в
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Причин своего решения глава Tesla и SpaceX не указал.
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